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性治療師手記 - 古錦榮

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04/03/2025

出軌，是每個已婚者都要用時間去想想的課題：要知道自己有慾望

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　　婚姻，一世流流長，兩個人感情關係有高有低，曾經有過出軌的歪念，是否也是人之常情？

 

　　近日網上流傳一段張家輝十多年前在訪問中談及出軌的片段。主持人鄭丹瑞問他有否想過出軌？

 

　　「梗係有啦，點會無啫！無時無刻呀，但係你敢至得㗎。」張家輝繼續說：「第一，你唔好話驚冇咗嗰老婆，破壞咗個家庭，係連帶我嘅事業、我整個人嘅一切，就為咗一次去偷？無晒所有嘢，要換哂？我覺得條數好似唔係好襟計喎，點解要咁樣去搏一條咁嘅數啫？」

 

　　「我好同意張家輝嘅講法。出軌，我覺得所有結咗婚嘅人都應該諗下。我就係因為無諗，無諗清楚後果，所以搞到離婚。」年半前，太太發現他跟一位舊同學出軌後提出離婚。

 

　　他和太太都是五十多歲，生活經濟穩定，子女已經成年，各有自己職業，本是婚姻周期中一段較少壓力負擔、較多時間享受生活的黃金階段，但以往一家四口同枱吃飯的溫暖畫面，現在換成他放工一個人獨自吃飯的冷清情境。

 

　　太太斥他「賤格」，太太友人叫他「賤男」，自此，「賤」像跟他畫上一個等號。

 

　　「我好想挽救段婚姻，不過老婆接受唔到我做過嘅事，不過我無嬲佢，只怪自己當時無諗清楚，係自己親手攪成咁。」他自嘲地說：「或者呢啲叫做：人性本賤。」

 

　　「你話當時無諗清楚，點先算諗清楚？」我問他。

 

　　「有啲男人事後會話無諗過自己會偷食；其實開始曖昧嘅時候，點會唔知、點會無感覺？不過為咗留住嗰種開心新鮮而嚟嘅雀躍感覺，跟住就同自己講：我哋傾下偈啫、食下飯啫、見下面啫、拖下手啫，一路淡化佢嘅嚴重性，畀自己一步一步走入去。走入去之後，唔好話唔想走出嚟，就算想出返嚟，都唔係咁易抽身。」他認為很多出軌者將由曖昧到出軌的過程模糊化，不讓自己想清楚。

 

　　他覺得除了考慮後果，要知道自己有慾望，而不是企圖否定自己有慾望，要在慾望未強大到控制不到之前，好好管理它：「知道咩嘢係誘惑、知道自己會受誘惑，識得迴避、識得喺內心叫停，而唔係順住個勢上。」

 

　　這個曾經「無諗清楚」的出軌過來人，給我上了一課：要知道自己有慾望，要在慾望未吞噬自己之前好好管理它；否則，就要承受放任慾望的後果。

 

　　慾望，你不控制它，它就控制你，最後就會發現如張家輝所說：條數好似唔係好襟計喎。

 

 

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