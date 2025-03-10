Secret Lover的界線：你是對方的其中之一，卻不能成為他的唯一

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幸福，有人認為要自己爭取；有些人卻因為爭取，才看清那並不是幸福。

「點解人可以變得咁快？」她有點想不通的說：「之前佢仲話大家一齊嘅時候覺得好輕鬆自在，又話同我可以無所不談，轉眼間，Call佢唔覆，Send message畀佢已讀不回。」

跟她突然斷聯的，是與她發展了感情關係近兩年的秘密情人。感情要保密，因為她是已婚之婦，對方是有婚之夫。為了避免被親友碰上，他們通常會相約較僻靜的地方見面。當然，酒店也是他們經常出入的地方，兩人關在房內，可以放心自在地講想講的話、做想做的事。

「都唔知佢發生乜嘢事，我剩係覺得佢喺度避緊我。男人係咪真係可以話變就變？」她很享受這段像是很Sync到的關係，所以對方斷崖式的抽離，她十分失落。

在她身上，我看到變根本與性別無關。若說變，她對丈夫的感情，不是變得更早嗎？

談到與丈夫關係，她已經弄不清，是因為婚姻關係不如意，所以她找個Secret lover填補需要？抑或，當有了Secret lover，令她失去了對婚姻的投入意欲？

當夫妻距離愈來愈遠，她在家中對著丈夫時的感覺愈來愈不自在，覺得能夠真正滿足她、可以令她覺得幸福的，是那個秘密情人。她開始萌生離婚的想法，並把這念頭告知那個可以跟她無所不談的他。

「你唔好咁衝動，有啲嘢無咗就返唔到轉頭，諗清楚啲好！」他勸喻她勿衝動離婚。作為她的第三者，他有份參與破壞她婚姻，此刻卻提醒她珍惜婚姻，確實令人摸不著頭腦。

她想離開丈夫，希望他是自己的唯一，但這卻非他所想。專一，在感情裏原本具有重要價值，但對於見不得光的感情，只會令人膽怯卻步。

Secret Lover的其中一個特徵，是有享受對方的權利而不需要負上任何責任。起初是大家輕輕鬆鬆偷歡，突然她想認認真真談情；她原本是對方的其中一個女人，現在她想他成為自己唯一的男人。

要成為她的感情依歸，責任和壓力當然遠比純粹偷情大得多，他的迴避似乎不難理解。

他其實沒有變，都是一貫地將放鬆和具快感的秘密關係穩守於酒店房間內。變了的，原來是她。







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