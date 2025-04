不只女性，男性也有更年期！該如何面對性生活上的轉變？

加入最愛專欄 收藏文章

快感與滿足、擔心與恐懼,兩種截然不同的心境,但都是兩個人在床上會經歷到的事。

「我覺得佢近來喺性生活上主動咗、要求多咗;唔係話女人喺更年期之後,對性嘅要求會少啲咩?以前我提出,佢有時會話唔想,而家我反而唔想佢提出咁多?」他形容近一年夫妻性生活起了變化:主動與被動、想做與不想做,他與太太的位置像是對調了似的。

「你見到太太喺性生活變得主動,同你預期有出入,內心覺得唔舒服,係因為……」我想了解他面對性生活轉變的內心狀況。

「如果佢早10年係咁樣,我應該會開心啲,但而家佢主動想要,我覺得有啲壓力;唔知係咪年紀大咗,我無再好似以前有咁大性需要。」他有點尷尬的繼續說:「試過有幾次佢摸我下面,我無乜反應,佢跟住問我:你做乜事?我當時唔知點答佢。」

太太的反應,令他也對自己的性反應起了質疑,卻又不想承認自己唔掂。往後,他開始在有意無意間提示太太「你攰就早啲瞓」,而他就忙這忙那,務求太太睡了他才上床。跟他已婚二十六年的太太,豈會感覺不到他在迴避!

梅菲定律(Murphy’s Law)認為:凡有可能出錯的地方,一定會出錯(Anything that can go wrong will go wrong)。現實生活中,如果你擔心某種情況發生,它就可能會發生。因為我們一旦被某些想法感覺主導,就會對人產生心理暗示,從而影響人的心態與行為他擔心自己不能滿足太太性需要,於是迴避親密;太太擔心自己不能引發他的性慾,於是主動挑逗。就是這樣,一個追、一個避的格局令雙方都誠惶誠恐。

「你話女人喺更年期之後性慾會減低,有無諗過男人都會有呢種情況?」我問他。

「你話男人都有更年期?」他反問。

「男人雖然無女人咁明顯有更年期停經,但係身體機能一樣會下滑,主宰性慾嘅睪固酮分泌會喺40歲後明顯減少,男人唔再似年輕時咁強性慾,就算有性慾,需要刺激嘅時間要比較長,陰莖硬度以及持續硬度都會同後生時不一樣。」我刻意放慢說話速度強調:「你提及嘅性反應問題,其實係人嘅正常歷程。」

當人用了不恰當的視野,正常也會被扭曲。

離開輔導室前,我給了他三個提醒:

1)跟太太談談他的性慾和性反應跟以前不一樣,不是對她的心變了,而是身體機能及荷爾蒙分泌的正常下滑。

2)性愛最重要的焦點是人的感受,最大的器官是皮膚,不是兩腿之間那部位。

3)建立一套適合兩人身心狀況的性邏輯:輕、舒、慢;在輕鬆狀態下,舒適及緩慢地享受親密。







