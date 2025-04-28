失衡的關係：自己付出很多，想對方償還？百份百付出，反會累透對方

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伴侶關係的失衡、情感的失落，有時由太愛對方開始。

「我覺得佢唔係咁重視我哋嘅關係。」他跟女友同居一年後，覺得跟女友的關係不似預期：「唔通真係相見好、同住難？」

「你講佢唔重視，係指……」我問。

「要維持感情，兩個人都應該同時付出，但好多時只係我付出，而佢就唔係好重視。」他跟我提及幾件事：

1) 「喺我哋揀住邊一區時，為咗遷就佢返娘家方便啲，我哋揀咗新界西，我返工嘅交通時間要個幾鐘。不過鍾意一個人就應該要付出，唔應該計較咁多；我就佢，都係想佢開心啲啫！」他強調關係中的犧牲不應計較，這是愛的證據。



2) 「有時我早放工，我唔介意去買餸煮飯等佢，但佢一時話OT、一時話要上堂，再唔係就話約咗人；我只係想多啲時間大家一齊，感情好啲啫！」他認為要維持關係，雙方都要付出，但他覺得他們的付出不單止不對等，女友更加是不重視他對感情的用心和投放。



3) 「有時佢話約咗人夜返，我問下佢喺邊度、幾時返？佢就話我煩。」他覺得付出的關心不被認同、反被指責。原來，女友指的厭煩，是在一小時內收到他十多個WhatsApp訊息，要求她拍攝相片讓他知道她身在何處、追問她約了的朋友是男還是女？

「你擔心佢對感情嘅定力唔夠，抑或你對自己嘅吸引力信心不足？」我問他。

他想了幾秒後回答：「嗯，可能兩樣都有啲。」

當她成了他生活中的唯一焦點，他就將所有心力投放在她身上，也同樣希望她以相約方式作回應。他期望她的，是責任、是報恩，還是償還？他是渴望親密，還是焦慮作崇？

「我知道佢錫我、重視我，但我覺得有種壓力；以前拍拖嗰陣唔係好覺，但而家呢種唔舒服嘅感覺愈嚟嚟大。」有一次他女友在輔導室內對我說。

因為她沒辦法滿足他所有要求、沒能力償還他的付出，對著「他的愛」，她有時感到壓力，有時覺得自責。兩種感覺愈來愈濃烈，她意識到對他也多了迴避。

有人認為百份百付出，就是體貼、就是用心、就是愛的滿分，但過度把自己成為對方的負責人，這種「愛與責任」，反會累透對方，拖垮關係。







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