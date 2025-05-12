第三者的愛情故事：愛一個人沒有錯！但愛錯一個人，就得承受後果

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有些人，因愛而上床；有些人，因上床而愛；也有些人，上床與愛，沒有關係。

「過去一年，佢每星期都約我見面，但近呢三個星期，佢無搵我，我WhatsApp問過佢係咪好忙，佢只係敷衍回應「Yes」或者畀個emoji。」她停了一會說：「我應唔應該問清楚佢發生咗乜事？」

戀人突然變得冷淡，想了解原因本是人之常情，為何她連「問清楚」都有掙扎？

一直以來，她與他是一段地下感情。「地下」，因為不見得光；不見得光，因為他是有婦之夫。對一段本來就是含混閃縮的關係，她想問清楚甚麼？抑或，因為關係偷偷進行，低了一等，她覺得連問清楚的權利也沒有？

「由頭到尾，我無諗過要佢為咗我而離開老婆。」她覺得沒有給那個男人任何要求和壓力，更加不明白他為何要「閃」？

「你無要求佢感情上對你專一，咁你喺段關係搵到啲乜嘢？」我問她。

「同佢一齊，有種愛嘅感覺。」她繼續說：「愛一個人，有錯咩？」

有錯咩？究竟是一個她還未辨清的問題，還是一種對自己的力撐，甚至自憐？

年多前一次聚會，他駕車送她回家，給她開車門時他突然吻了她臉頰，她呆了一下，也因而心動，自此他倆關係就變得曖昧。男的有妻子，不能時常陪她，她卻帶著愛情憧憬及浪漫心境去愛。因為關係不見得光，怕遇上熟人，酒店就成為他們最常到的地方。

她對他的感情多一天就深一天，卻又要守著「不破壞他家庭」的想法，為了不給他壓力，她通常較為被動，由他作主動邀約；但近來，他再沒有主動找她。

是他太太發現他出軌，他逼於無奈要斬斷關係？是他對自己的愛變了？抑或，他根本沒愛過自己，只是「上床」，不曾「上心」，所以可以「閃」得那麼輕鬆？

的確，有些男人眼中，在一段關係裏可以有權利享用而不需要負任何責任，應該具有一定吸引力。

愛一個人，有錯咩？這個問題，我不懂回答；但愛錯一個人，我幾敢肯定，傷痕累累。

有些女孩子內心會有一份對愛情的幻想，但必須弄清楚，是否一個人在演愛情獨腳戲？

她，是愛上了他，還是愛上了愛情？







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