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性治療師手記 - 古錦榮

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16/06/2025

第三者的情傷和自虐：折磨自己，背後是想得到更多的愛

#性治療師 #兩性 #愛情 #Love Philosophy #情感關係 #兩性關係

　　在愛情世界，人都希望得到另一半重視，從而證明自己在對方心中的位置。

 

　　「以前我覺得佢好重視我，而家變成係我更重視同著緊佢。有時我都唔敢肯定，係我喺佢心目中嘅地位愈嚟愈輕，抑或我嘅位置根本從來都冇重要過？」她跟我談及對男友的感覺。

 

　　這段感情，開始了三年，她的男友，是一位育有一個三歲女兒的有婦之夫。換言之，對方在三年前添了一個女，也同時多了一條女。

 

　　對於她覺得不被重視，男友曾經對她說：「你唔好咁神經質啦，我點會唔重視你呢？不過由開始嘅時候你都知道我嘅情況，我真係唔可以成日都陪到你。」

 

　　一句「由開始嘅時候你都知道我嘅情況」，彷彿在提醒她「食得鹹魚就要抵得渴」，對他有更多感情要求就是強人所難，違返了原本的遊戲規則。

 

　　理智上，她明白身為小股東當然沒有掌控一間公司的決定權，但她坦然內心「想多些愛」和「抑制去愛」的矛盾和拉扯，在近一年愈來愈強烈。有時女人抱怨對方給得太少，那是因為她投放得太多。

 

　　長時間的感情期望失落，她自言「飲悶酒」情況多了；試過有兩次苦悶傷澀難耐，她在酒後鎅手。鎅手的人，大部份不是真的想死，因為真的想死，一定有辦法令自己活不過來。

 

　　看見她的情況，男友會送上關心、勸喻和安慰：

 

　　「你唔好飲咁多酒啦，對你身體唔好，見到你咁我都好傷心。」

 

　　「隻手仲痛唔痛呀？每個人都有唔開心嘅事，你唔好咁傻，做啲傷害自己嘅嘢！我遲啲有時間，陪你去旅行散下心啦。」

 

　　平常時間，她難以得到他專注，當她「有事」，而且是因為他，他給她的關注和時間就會多一些。自虐的背後，是一種渴求。

 

　　除了情感傷痛，原來她更想他知道自己的辛苦，希望看到他那一刻對自己緊張；即使是片刻焦急，也算是愛情失落的絲絲填補。

 

　　愛上一個花心男人，會令女人產生自虐感覺，因為愛上一個不專一的人，本身就是一種自虐。

 

　　經營愛情的方法有很多種，有些人會重視對方，有些人會折磨自己。

 

 

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