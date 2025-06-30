人夫背妻尋找性服務？買的不只是性，而是一種短暫的傷害式療癒

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人生其中一種荒謬，是當你想成為某一樣人，最終卻成為不了那樣的人；你看不起某一類人，最後自己卻成為那一類人。

「我哋兩夫婦都係重視家庭嘅人，感情都算唔錯。雖然太太係職業女性，但對屋企、對我同個仔嘅付出，從來冇減少。由於個仔有輕微讀寫障礙，佢喺管教上要花更多嘅精神，但佢好少有怨言。能夠娶到佢，我覺得係我嘅幸運。所以，我覺得好對佢唔住。」他帶著自責語氣對我說。

三個月前他開始光顧性服務，向同一個性工作者光顧了六次。三個星期前有一晚在回家路上，他突然自問：「唔通繼續咁落去？繼續咁落去會變成點？」

自那個晚上開始，他約束著慾望，沒有再光顧性服務，即使那位性工作者曾給他數次私訊。

在輔導室內遇見的出軌者，大多是因為出軌事件被揭發，在避逼、被伴侶要求或想挽救婚姻的情況下走入輔導室。在出軌事情未被揭發，自己主動帶著內疚尋求輔導，他算是一個異類。

「你點理解自己一方面話好重視家庭、覺得太太好重要，但另一方面又會做啲傷害太太、破壞家庭穩定嘅行為？」我問他。

當他跟我回顧過去幾年的一些生活片段，我漸漸發現他購買的，不只是性，而是一種短暫的療癒。

家中晚上的日常，是他靜靜坐在一旁望手機，太太在客廳的另一角督促兒子的功課和溫習，他弄不清自己是個陪伴者還是旁觀者？

「有時會有一種好似喺度搭枱嘅感覺。」他苦笑的說。

望著太太一臉倦容，又遇上自己有性需要，他會對自己說：「算啦！」漸漸地，他學會了收起自己的聲音，假裝不需要、佯裝不在意。但那些不在意，只是將自己的渴望抑壓、將眼神移開，繼續扮演一個大方又體諒的丈夫。

有時生活太重，「我想要」的意欲，都成為奢侈。

「除咗小朋友，原來成年人都有「我想要」同被關注嘅需要。」我希望他能夠透過這話接觸到內心存在著的一個洞。

在嫖妓的過程，他可以理直氣強壯說「我想要」，那個內心的洞彷彿瞬間被填補，而這種「傷害式的補償」也成為了他口說愛太太卻又傷害了太太的矛盾。

被安撫，被照顧是人的需要，希望他可以明白真正給自己療癒的方法是甚麼，一定不是透過性服務。







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