性治療師談紅姐事件：發現「她」原來是「他」，為何還要一頭栽進去？

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現實再次說明，不用付費的東西，才是最貴，而且貴到負擔不起。

網上熱傳內地一宗桃色新聞，有38歲男士三年以來一直以女裝示人，在網上邀約男士約炮，只要對方帶同花生油、牛奶或水果等物件，就可以免費換取性行為。據說這位「偽娘」共誘騙超過千六名男士發生性行為，並將約炮的性愛過程偷拍，將短片放上網售賣。及後，有傳部分男士感染了愛滋病；亦有部份參與「免費性愛」男士的女伴，獲知事件後因為不能接受這種匪夷所思的行徑而要分手或退婚。

這宗事件除了引來不少「花生友」抽水，笑稱：「女士要跟這大叔學習征服男人」、「只有男人更了解男人」……也有人提出一個疑問：那些男人為何這麼愚蠢？約炮時見到「她」，除了跟網上看見的樣子不同，更加是個男人，為何仍然被騙？

男人偷歡，基本上都想將自己的利益最大化，把新鮮感取過夠。拿著兩個生果就可以跟一個陌生女人免費上床，既是穩賺交易，又充滿新鮮刺激。即是說，跟「她」約炮，一直認為得益者是自己，怎想到最後獵人反成為獵物。

去到約炮現場，發現「她」原來是「他」，大部份應約者可能會有些失望，但為何沒有「劈炮」離開？

據報導，其中一位男士描述自己內心也有質疑，但「來都來了」，加上性慾衝動和新鮮刺激感驅使，於是即使不是最好，也聊勝於無。

不喜歡也做？

這不難理解，讓我舉兩個例子：

1）當走進電影院，開場後不久你覺得那齣電影頗為沉悶，但大部份人仍會選擇坐至完場而不會中途離開，因為在很多人眼中，不浪費也是一種利益。「食得唔好嘥」，也是同一導向。沉沒成本效應（Sunk Cost Effect）指，當人做決策時，因為已經投放了金錢、時間或情感而會忽略未來的利益或損失，基於有投放而不願意止損。

2）我有一位女性朋友，對選擇男伴本來有某些心目中條件，但經歷過數次戀愛失敗，後來遇上一個不是自己心儀類型的男人，也決定跟他發展，原來內心的需要和慾望，不但會令人遷就，也會將人改變。那些約炮男士，如果有些是宅男，不曾戀愛過、不曾親過女性香澤，偽娘即使不是真娘，也可即時填補在內心滾動已久的性渴求。

或是情、或是性，如果對自己的需要和慾望認知不足，沒有意識去學習調節和透過恰當方法滿足或疏導，人就會反被操控，甚至被吞噬。如果你不用上半心思考，下半身當然就會幫你做決定。

究竟，是偽娘誘騙男人約炮從而自肥，還是男人想以低成本約炮滿足慾望而得益？是偽娘的欺騙技巧高明，抑或是一眾男人在自投羅網？







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