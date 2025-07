情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？

加入最愛專欄 收藏文章

愛情會令人有憧憬和幻想,但太多不切實際的幻想最終反會令自己受傷。

「有人話人生總會遇上一、兩個渣男,唉,我年半未夠,就遇到三個。」她以半失望半自嘲語氣說:「睇嚟要搵個相士睇下自己係咪真係咁唔好命。」

她向我講述三個不同的男友,並形容在三段感情中,同樣有一種被人撇棄的感覺:

1)第一個很溫柔,懂得用說話取悅她,令她感到被呵護,但相處不夠三個月,上了床幾次,連正式分手都沒說她就被斷聯。

2)第二個起初對她熱情得近乎隨傳隨到,但上床之後不久,就對她愈來愈冷淡,以被動、冷漠和軟對抗態度,逼她說分手。

3)第三個有點隨性和浪漫,起初常給她意外驚喜,及後發現他原來同時也在跟別的女生在浪漫,最後因為他不專一而分手。

「你接二連三都遇到啲渣男,除咗啲男人衰,有冇諗過你自己嘅眼光同選擇可能有啲問題?」她的一個閨密曾經這樣對她說。

我發現她幾段感情有著一些共同點:三位男士都懂得透過甜言蜜語或浪漫行動展現溫柔去討好及取悅她;一旦感受到被柔情呵護,她對那段關係就有很大憧憬,在未有足夠理解對方時就火速跟他「撻著」,短時間內上床,認為上床就是拉近關係的證據;那些男友初期對她很熱情,發展到「牀階段」(Bed Stage)就像變臉般的變得冷淡。

以為遇上暖男,她對感情發展有很大期盼和長遠憧憬,但原來對方的暖,上床之後就Expired。她希望對方向她說愛,但對方不單跟她一個說愛,也同時會向別的女生說愛,展現一腳踏幾船的渣男本色。

三段關係中,她似乎都在找同一類型的男人,即使第一次失敗,她的口味眼光沒有改變,更期盼後來者是前度的升級版:感覺要相似,向她散發的柔情和取悅要做得更極致。

在找愛的過程,如果她單以被取悦的感覺作為選擇標準,繼續分不清對方給她的溫柔細心是愛他還是想「上」她的事前技倆,未來她遇到的渣男,應該陸續有來。

愛恩斯坦曾經說:瘋子是重覆相同的事,卻期望有不同結果。(Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.)







