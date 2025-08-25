只靠AV找刺激：無性婚姻，背後的問題不只是性

加入最愛專欄 收藏文章

曾經聽過這樣一句說話：「性在婚姻中，重要性是20%；但如果婚姻中沒有性，嚴重性是80%。」

「點解你自己一個匿埋睇AV？等我仲以為你無需要。」她帶著怒氣對丈夫說：「原來你唔係無需要，只係對住我無需要。」

她早已察覺性生活次數近年明顯喊少，面對內心的不舒服，她腦海裏一直在找解釋：「可能是他工作忙，很倦」、「或許是他生活壓力大」、「已經步入中年，性需要沒以往那麼大是正常的」……，她也經常提醒自己：「婚姻關係裏，性只是其中一部份，不要將問題放大。」

準確一點來說，她不是在給問題找解釋，而是企圖說服及按捺自己內心的不安。因此，當她發現他持續有看AV和自慰，以往那些「因為某些原因導致他沒有性需要」的解釋，開始站不住腳。

女人最不能接受的不是婚姻中沒有性，而是伴侶的性對象不是自己。

「又唔係出去偷食，好多男人都有睇AV啦，使唔使咁緊張呀！」他愈覺得看AV和自慰是所有男人都會做的平常事，就愈不能理解她的擔心和不安。

「你講睇AV同自慰，強調嘅係個人，即係每個人都會用唔同嘅方法或行為去滿足自己性慾；但太太擔心嘅係你哋性關係，擔心你嘅性慾對象已經轉移，你嘅性慾對象唔再係佢。」我對他說

原來，她曾經試過睡前噴香水、主動提出親熱，但換來的是一貫冷淡。他的冷漠拒絕，早已令她內心如雜草亂生。

「佢最驚嘅唔係無咗性，而係嗰份失落背後嘅念意：覺得自己不被需要，質疑自己係未已經無咗吸引力？懷疑你係咪仲愛佢？」婚姻輔導其中一個關鍵地方，是伴侶間的看見和被看見，所以我想他看見太太的，不是她的怒，而是她的驚。

性是愛情的一種體會，也是向對方親密渴求的表示。在親密關係裏，他有沒有碰你、兩個人有沒有性，背後含意不只是有沒有做愛，也不是做愛次數多少，而是一種愛的明證。

如果婚姻中沒有性，背後的問題可能不只是性。







獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽