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AV 看多了，習以為常的情節他終於親身體會到，超出他想像，感覺不似預期。怕丟臉不好意思叫停，唯有一直撐下去。

中秋過後，大家的話題都圍繞著「你要不要月餅」，人人為家中過多的月餅而煩惱。自己可以不買來吃，但不能不買來送禮。家有長輩，必定有一兩盒親友送來的。

「我還有兩盒，你有沒有興趣？」問同事要不要，最常聽到的答案。

上網搜查「如何處理家中月餅」，她甚至發現有烹飪節目教用月餅變飯餸。差不多下午一時，出外用膳前去一轉洗手間，路過他座位，赫然發現他面前放了一整個月餅。

「雙黃蓮蓉，」他笑瞇瞇地說，「留一片給你？」

「哈，不用不用，一起吃飯？」

「不用，」他搖頭，「這是我午餐。」

「甚麼？」她瞪大眼看著他傻傻的臉，「月餅當午餐？」

「我至愛，反正家裏有很多。」

人到中年竟然不擔心三高，月餅當午餐簡直是奇聞，給年輕同事發現必定拍照放關注組。午飯回公司途經生果店，買幾個水果轉送一個給月餅狂徒。

「謝謝，」他又笑瞇瞇的，她每次也看得心醉，「我有很多，看！」他指著辦公桌一角，堆了各式各樣水果。

「這麼多？」

「跟我來！」他帶她到茶水間，放了兩個水果籃，「應該是客戶或工廠送來，不知怎的現在才放出來給大家自取。」

「哈，竟然還送了幾個傳統風琴紙燈籠。」

「我拿了幾個，還有蠟燭，今晚下班一起玩？」他毫無避忌邀約，二十一世紀約玩燈籠，她笑笑點頭。

約會期間，才發現他不是想像中的簡單，假裝不經意走到幽會公園，陰暗處偶爾發現有人扭作一團，壞透了。

「你要是帶我來這個公園看月光吃月餅吧？」他以為要花點腦汁釋出暗示，誰知她單刀直入，「不如玩這些？」她提著點了蠟燭的燈籠，雖然不明所以，自然反應不停點頭。

他確認四周無人，突然解開褲頭預備脫褲子問：「想怎樣玩？」

「慢著慢著，」他可能誤會打野戰，「先捲起上衣露出肚皮可以了。」

「嗯，」他看一眼頭上月光，「也是，想怎樣玩？」

「呀……前或後？」天啦！甚麼前或後？她懷疑自己腦袋短路亂說話。

「前！」他興奮叫了出來，「前面前面！」然後乖乖躺在公園椅子上，聽從她指令合上眼。

黑暗中他突然感到一陣刺痛和灼熱，除了「嘩嘩」叫外，不敢反抗，原來她「前或後」是指滴蠟滴在正面還是背面。AV 經常看見的場面，終於可以親身體驗得到，他不好意思告訴她，AV 玩的是低溫蠟，不是這些，但主子難求，惟有強忍。

她萬分無奈，看他很享受的樣子，只好錯有錯著滿足他，他會不會誤會自己是 SM 女王？中秋吃吃月餅玩玩花燈就夠了，怎麼變成這樣？







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