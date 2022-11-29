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她跟他回家，打開大門，隱約嗅到丁點異味。飯桌放了幾個吃完的杯麵、零食包裝紙和幾個汽水空罐。他好像餓了很久，動作有點粗魯，但男人味十足——包括他身上微微散出的汗味。

他把她壓在沙發上熱吻，纏綿中面額碰到一隻男裝襪子。一直親下去，才發現沙發上不止一隻，還有地上的，加起來可能至少四雙襪子，這男人怎麼搞？

他急不及待脫清光，興奮地拖著她走進睡房。床鋪七凌八亂，被子和穿過的衣物堆到床角。

「不好意思，」她在床邊跟他角力，「我好像那個來了⋯⋯」

「不會吧？」他皺著眉。

「我還是先回去。」其實她抵不住他垃圾崗般的房子，她喜歡思想污穢的男人，但不喜家居污穢的男人。

這是他首次用約炮手機軟件鬼混，以為可盡情發洩，結果空歡喜。

第二天清晨，鬧鐘響了又響，以為多睡五分鐘，結果多睡半小時，再不起床便會遲到。彈起床迅速刷牙洗面，才發現上班替換的衣服還沒洗，惟有在洗衣籃選一件不太皺的，多噴點香水希望矇混過關。

離婚兩個月，以為會很傷心，誰知整個人感到重生一樣。雖然沒有人洗衣服，沒有人打掃，也沒有人弄早餐，但原來生活沒有以上種種不會死。沒有人嘮叨襪子別攤在沙發上，沒人管他的生活開支，沒人偷看手機紀錄，沒人監控下班和哪些豬朋狗友喝酒，更不用躲到洗手間看 AV 打飛機——結婚數年後，老婆不再和他親密，難怪有人說過，想有性生活的，千萬別結婚。

「今天不和你吃午飯。」大約一星期前，每天跟他一起吃午飯的公司老死突然爽約。

「去哪？」老死一句「有事」即閃，惟有獨自到快餐店吃午餐。

一個人吃飯最無聊，不消一會面前午餐已填滿肚皮，原來午飯時間如此無聊，到處逛逛消磨時間。差不多兩點要回公司，赫然看見老死在馬路對面時鐘酒店梯級走下來，尾隨女子一身「OL」打扮，看來是「真OL」。

「拍拖拍到午飯時間開房？」回公司後拉老死到一角盤問，老死最初支吾以對，後來忍不住和盤托出，原來經約炮手機軟件得來的一場風花雪。經老死荼毒，他開始「入坑」。

第一次約炮掃興收場，沒打消他的興致，今天又約炮成功。為免重蹈覆轍，他不敢再帶女生回家。結果女生二話不說，為大家解決土地問題。

「其實我也是第一次上去，」女生在地產公司上班，剛好有業主放盤放下門匙，偷偷帶他上去暫借「爆房」，「請保守秘密，給公司或業主知道，我死定。」

愈行愈覺不安，到達目的地他差點心臟病發，怎麼來到自家門前？

「聽說業主剛離婚，比市價便宜，可能趕移民急放。」

地產女掏出門匙之際，他收到前妻短訊：「通知你一聲，我託地產放盤，賣了會分一半給你。離婚時你說短期內會搬走，都兩個月，你應該搬了？」

當日愛得天昏地暗，房子業權寫了老婆名字，現在後悔也來不及。

「要來嗎？」地產女打開大門催促著。

「來，來，當然來。」已經一無所有，面前唯一的甜頭，不可能不要吧？







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