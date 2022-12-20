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公司凌亂的雜物房內，散著的酒氣比想像中濃，是錯覺還是通風設備欠佳所致？他沒閒情理會，只顧抱著女同事閃到一角親熱，兩雙手比平日工作更忙碌，天南地北來回走幾轉，該碰的和不該碰的都碰了。

因為遷就聖誕期間請大假去旅行的同事，公司聖誕派對提早舉行，齊齊三點半放下工作放肆半天。疫情下今年第一次重辦聖誕派對，情緒突別高漲，紅酒白酒一支乾完又一支，人人喝到面紅耳赤。

她是他女神同事，二人曖昧多時，雙方老是無事獻殷勤。見她喝多了走路搖搖晃晃，上前扶一把。路過雜物房，不知哪裏來的勇氣，跌跌碰碰走進去，二話不說擁在一起。

聖誕佳節兩杯落肚做錯事，自覺罪惡感大減。十隻指頭化作探險隊，深入禁區全面大搜查。越軌行動轉入直路，快要到達終點之前，旁邊突然閃出一道白條，劃破長空射到他臉上。

「甚麼鬼東西？」嚇得他彈起，拭去半透明液體，赫然發現另一男同事躲在雜物架後，褲頭解開，立時聯想到奇怪液體來自另一男人，無名火起，「死變態。」

「你們在這裏偷腥才變態！」男同事反擊。

「你邊偷窺邊那個，下流。」好事被撞破，既羞愧又害怕，擔心給舉報掉了工作。

「沒事的，沒事的，」她充當和事佬，「聖誕嘛，大家同事，沒事沒事。」

「沒事？」他指著自己的臉，「我被人顏——」

「拜託別說下去！那是剛才交換禮物收到的護手霜，不小心用力一擠，才噴到你身上。」男同事舉起手上幾乎只剩半支的護手霜。

「在雜物房用護手霜？完全不合邏輯。」

「你們在雜物房那個很切合邏輯？你好像有老婆。」

「夠了，夠了，」她擠到二人中間，「這樣子很快全公司都知道我們在這裏，小事化零好不？」兩個大男人終於合上嘴，「趁派對未完，一起去喝杯開心一下。」

好事被撞破，她腦袋終於清醒過來。是她先約了男同事到雜物房鬼混，沒料到他跟上來，一時意亂情迷，忘記房內有人跟他親熱起來。

應約早到一步的男同事，解開褲頭準備隨時大派用場，可惜被人捷足先登，雖心有不甘，難得現場有人打真軍，忍不住躲到一旁當觀眾。天氣實在太乾燥，拿出交換禮物的護手霜，眼見有人快要完事，愈看愈激動，大力一擠，半支護手霜射到情敵面上……

派對過後下班回家，疫情下跟太太磨擦增加，佳節當前抵不住越界出軌，怎樣也說不過。聽說男人只有兩種，一是從不出軌，二是有了一次便會不停出軌。女神同事比想像中吃得開，今日過後，他開始懷疑自己的定力，是不是可邀約第二次？







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