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加班到夜深，公司位置偏遠，她習慣打電話給相熟的士司機接下班。跳上車之際，不太熟稔的女同事突然彈出尾隨上車。

「不好意思很難截車，不介意吧？」她來不及回答，女同事已關上車門，「你去哪裏？」

「長沙灣——」

「我去美孚，順路，司機開車！」

司機是中年大叔閱人無數，從她們簡短對談，已知陌生到不行，懷疑連對方名字也未知叫得出。

「司機你有玩健身？」不請自來的女同事甚熱情，才剛開車已說個不停。

「健身？哪來的閒情，有時間不如開多一更。」司機其貌不揚，除了成熟和比較健碩，其實普通過普通。

「工作還工作，別冷落老婆，老公經常投訴我沒時間，害他打飛——」

「我們不說這些，不說。」倒後鏡見到不耐煩的熟客，司機識趣轉話題。

不知不覺來到長沙灣，熟客先下車，留下熱情過頭的女同事。孤男寡女，有人開始放肆。

「上次那個的士司機給我五百元，要我替他打飛機，」司機嚇一跳，見到後座的女乘客發語音短訊同時不時偷望他，「我沒所謂，我結了婚他又結了婚，替男人打飛機又不是沒試過。」

「小姐，請不要在車上說這些。」

「啊，不好意思，我和朋友 Whatsapp 通話，我們經常這樣，大家成年人。」司機沒好氣，女乘客繼續發語音，「我真的沒所謂，雖然我有宗教信仰，打飛機算不上出軌，只是一時需要，就算不給我五百元，合眼緣的我也可以。」

「小姐，小姐……」司機想叫停她，但有人假裝聽不到。

「我喜歡皮膚黝黑成熟的，天生健壯最好，有老婆也沒問題，大家辛苦工作也想放鬆一下，像按摩，按摩不算出軌。」

「小姐，有『車 Cam』，不要騷擾司機，你要說的話我停車讓你下車說。」

「Oh My God！真的？我和朋友 Whatsapp 而已。」她假裝驚訝。

司機知道無法叫停她，惟有踩油儘快送她到目的地。但她愈說愈露骨，明顯暗示想替他打飛機。

「是的是的，」司機載上耳機疑似和朋友通話，「工作中，送客到美孚……今晚？哈哈，我也想，」司機突然壓低聲線，「最近不太方便，下面癢癢痛痛的，醫生說有機會傳染，叫老婆替我打飛機也不敢……我也想有人替我打，不說了，有客人在。」

剛才滔滔不絕的女乘客變得沉默，到埗後遞上五百元給司機。

「五百元？不是應該我給你嗎？你有老公我有老婆——」

「哈哈，」女乘客尷尬乾笑，「不是我，我轉述我朋友的經歷，我未結婚。」瞄一下司機的手，「不用找錢，不用找錢。」話畢急急閃了。

剛才司機只是對著空氣自言自語，反正叫不停，不如暗示自己有傳染病，看她還敢不敢亂來。







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