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「騙子！」兩泡眼淚在眼框內晃來晃去，她委屈得背著他，拾起地上衣物一件一件穿回去。

「騙你甚麼？」他比她更委屈，「說過對你好，我沒做到？」

「做到。」她猶豫了半秒點頭。

「沒有好好照顧你？」他繼續問，「你想要的沒送給你？」

「都做到。」她再點頭。

「我有開空頭支票嗎？」

「沒有，但——-」

「但甚麼？」他穿回褲子，整理一下有點亂的床鋪。

「我說過想要孩子⋯⋯」

新婚的房間突然變得沉默，人和空氣都膠著了。

早上九點前辦公室有點冷清，所有同事還沒回來，幾個女同事在茶水間竊竊細語。

「甚麼？你想清楚沒有？」A 捉著 B 的手緊張地問。

「我們經濟狀況真的很一般，開支很大，沒能力要孩子，暫時也不打算結婚。」B 垂頭低聲的說。

「你不想要嗎？很傷身——」

「他堅持不要，我也沒法子，」B 甩開 A 的手，輕輕撫摸還沒隆起的肚皮，「她有經驗，還不是會行會走？」

「不是你想得這麼簡單，」她手上的咖啡杯突然千斤重，像盛了無法承擔的過去一樣，「心理生理也不易過。」

回想當日和前度意外懷孕，前度堅決打掉二人因而鬧反。幸得當時好友即現任老公陪伴共度難關，才能撐過去。

「都說婚前性行很危險。」A 訓導主任上身。

「別說了。」她把 A 叫住。

老公結婚前循規蹈矩，極其量只是親嘴拖手，從不越界，跟她前度飛擒大咬判若兩人。難得遇上童話式絕世好男人，最後雙雙步入教堂。

現實中的童話也有AV的一面，可惜新婚之夜失望而回。做愛每個步驟都有，只是合體時間比速食更速食，數不到三下便兵敗如山倒，癱在床上一蹶不振，就這樣過了三個月新婚生活。

今早聽到同事打算墮胎的事，想到自己過去，想到結婚前他答應要孩子的事，偏偏今晚又秒速完事，終抵不住吵起來。

「這樣子我們怎能有孩子？」她轉身向他質問。

「醫生說生孩子不成問題——」

「但⋯⋯」要孩子或許沒問題，但過程實在很掃興，「算了。」

「你嫌棄我？」他開始生氣，她深呼吸，知道傷了男人的自尊，是不是反應過敏？

有個正人君子男友的確很不錯，但和老公一世「正人君子」的話，會不會很悶？但不能退貨，怎算？











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