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九點回來一直埋頭工作，差不多十二點，接到他來電，她整個人不懂反應。

「呀……嗯……啊……哎……這裏……對」工作忙到頭昏腦脹，聽到他欲仙欲死的呻吟，最初真的很生氣，聽下去，卻有減壓的神奇力量，怎麼了？大男人叫得如此銷魂，她胸口突然一沉，像有一雙手慢慢壓下來令她呼吸困難。

「清醒！清醒！」掛了電話，雙手拍打臉龐回個神來繼續工作。可惜不消半分鐘，銷魂來電再次來襲。

「嗯……哎呀……受不了……」她開始控制不到腦袋，幻想電話另一邊的他，赤裸裸地幹著奇怪的事。請半天假的他，原來去幹下流勾當，還要打電話來性騷擾上司，膽子可不小。

午飯後他回到公司，若無其事投入工作，對早上兩個性騷擾電話好像失憶一樣，連丁點眼神試探「聽後感」也沒有，在吊她癮嗎？

和男友分手一段時間，已經很久沒聽過男人呻吟，像他這種銷魂中帶點疼痛的更是百年難得一見。若不是他有女朋友，極有理由懷疑他被人侵犯，正在上演一幕《以你的心詮釋我的愛》 BL 激情動作戲。

平日相處察覺不到他對自己有意思，是因為上星期在酒吧偶然遇見，以為她到夜店覓食？其實當晚朋友生日訂了VIP房，剛巧她到洗手間而已，沒料到令他誤會，在公司玩明示或暗示。

差不多下班，大老闆突然召她開會。叫他儘快把所需文件以AirDrop傳給她，收到的文件後嚇得她差點跌倒會議室門外——他傳來一段男女辦公室激戰短片，是邀她在公司鬼混嗎？

最近他坐立不安，雙腿肌肉疼痛，朋友介紹下去看針灸推拿。今早人生第一次針灸，既緊張又不安，為了分散主意，他一邊針灸一邊滑手機。針灸過後醫師為他推拿，痛得他不得不放下手機，不小心誤撥兩次電話給她，不知情下讓她聽到不由自主的呻吟聲。

差不多下班，下載了一段網上瘋傳辦公室激戰短片，正想用AirDrop傳到自己手機珍藏之際，她突然急要文件，一不小心把短片經AirDrop誤傳給她……至於酒吧一會，當晚他趕著離開，雖然擦肩而過，根本沒有留意到她存在。

他還未留意到誤傳短片，準時六時下班，留下怒火中燒的她在公司團團轉。







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