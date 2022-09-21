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大學舊友當中，有一對從在學時期已經開始相戀的癡男怨女，男生是那種大家稱之為「面懵心精」，外表戇直但實質上會默默洞察身邊一事一物的聰明人；而女生則是不折不扣的傻白甜，易騙又易哄的類型。

他們表面上一直愛得甜蜜，但暗湧卻是從不止息。

就在他們婚後第二年，女方發現丈夫出軌，對象是他的一個基金客戶，雖然早就知道「床單」這回事不是女經紀與男客戶專利，但作為雙方的朋友我還是很難去替那男的說好話。

「那個老婦人沒多久便會回鄉，他說這張單很重要，還保證不會有下一次。」她既然選擇原諒，我就只好閉嘴。

聽過一句話「出軌只有零次和無限次」嗎？有時候我也很想去相信人性善良，知錯能改，但仁慈用在不適當的地方，最終受傷的還是自己。男方第二次出軌的對象是公司同事，這次的藉口是不小心喝醉。第三次，被發現在交友app獵食，他再沒法推搪說自己被動了。這一次，女方決定離婚，哭了一整個晚上，翌日朝早立即搬離那個本來屬於自己的家，發誓此生不再回頭。

作為共同朋友，丈夫急忙找我們一班舊友幫忙游說，但那邊廂女方卻是徹底心死了，完全不留半點轉彎的餘地。她託我做中間人傳話，去初步解決二人多年來住屋及聯名帳戶等資產分配問題，誰知換來是丈夫的一輪討伐：「她一定是知道面對著我會心軟，所以才派你來。我們一起十多年了，有話要說就叫她當面說，怎麼她就不能再原諒我一次？我想親自見她，我想親口跟她道歉和解釋。」

看他的態度，彷彿覺得再聽下去，便會等到他理直氣壯地說：「哪個男人不偷腥？」，甚至「我已經道了歉，她就不要那麼小器。」

你當我們是小孩子嗎？當面道個歉握握手可以繼續做好朋友？大人的世界裏，原諒是有底線的，受過傷的心會時刻提醒你要作出防禦。

常常聽到有人說「對不起」很難開口，相反地，有些人卻習慣將這三個字掛在嘴邊，變成了一種保護色，覺得只要道了歉就合該被原諒。大概我們都應該好好搞清楚「道歉」、「原諒」與「和好」，從來都不是一套完整動作。

你道歉，我不一定會接受你的道歉，就算我接受你的道歉，也不等於我原諒了你，即使我原諒了你，卻不等於我們就能和好如初。傷心有幾個層次，從盛怒到真正釋懷，中間夾雜了多少軟懦、多少不甘、多少心碎，只有當事人自己最清楚。而加害者最關注的，就是何時才能放下罪孽，何時才能將一切錯誤歸零，像無事發生過一樣。

再傻的人都明白一個事實，持續的包容就等於縱容；多得你一次又一次背叛，將她練就成「頭也不回」的狠角色。我想你知道，那些孽帳從來都不是一筆勾銷，而是累積到忍無可忍的地步，才跟你來個大清算。







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