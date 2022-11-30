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躺在睡床，豁然心安的感覺伴隨睡意來襲，我這床褥雖已略帶使用感，但好歹是我個人財產，即使經歷過幾段感情，也沒人會揶揄我怎麼不把它扔掉。

不明白嗎？這是由大S徐熙緩的前夫汪小菲所提供的笑話一則。

時序大概如此，三月得悉前妻再婚開始，汪小菲便沒再支付先前承諾為共同監護孩子們而給的贍養費，被封鎖聯絡的大S近日只能循法律程序去追討累積至500萬台幣的家用。收到通牒，惱羞成怒的汪小菲於社交媒體發帖辱罵大S一整家人，當然包括前妻的新夫婿。

「你個窩囊廢換個床墊行嗎？」汪先生發文過後，大S便命人把那張天價床褥抬到前夫家旗下的酒店門前銷毀，其後再透過律師發聲明保證自己此生不出惡言，望前夫能停止紛爭，保護小孩。

鬧劇暫告一段落，但以某君的言行，說只是「暫時」大概錯不到哪裏。如果大S與具俊曄是一本剛翻開序頁的童話故事，那麼她與前夫的大概是一齣爛尾的狗血連續劇。

不是刻意八卦別人的家事，然而惹起公眾談論從而給對方施壓，本來就是那些名人明星把事情搬弄到網路上的原因。畢竟深愛過，最後看到這種撕破臉皮的局面，不禁令人欷歔。他，就是全心在公眾面前羞辱你，他得到甚麼？除了當刻的一絲快感之外，就是滿身丟人現眼的小家子氣。

快快樂樂走到結婚那一步，誰都希望從此白頭到老；然而，我們真的沒想像過會有仳離的一天嗎？

來來去去還不是差不多的故事線，感情淡了、婚外情、價值觀分歧、婆媳不和、生育問題、嫖賭飲吹……我們都知道，殺死一段婚姻都不外乎是這些可預計的原因，偏卻沒人膽敢在關係良好的時候，提前去理性討論這些可能引起不愉快的敏感話題，嘗試在有共識的情況下去拆解那些或有或無的難關。

到最終，當潛藏中的崩壞處境化成現實，在經歷無數次你猜我度的錯摸之後，我們已不經不覺走到了刀鋒頂端，互相傷害。

不得不承認，我們曾經以為自己對枕邊人暸如指掌，熟知他的生活習慣，清楚他的一切愛惡喜好，但原來我們從來只以被愛的身份跟他相處，卻絲毫不認識對方懷恨的一面，不知道當他決定對付一個人的時候會有多狠。到你以第一身去承受他的狙擊時，才被逼看清楚他的陰暗面，原來自己曾經將人生都託付到這個狠人身上，多麼可笑！

可不可能，當你察覺自己被情緒支配時，停一停，慢慢冷靜下來，思考一下如何避免讓衝口而出的說話，造成難以彌補的裂痕。

可不可能，即使對方行差踏錯，仍然用你僅餘的愛去抹掉惱恨，寧可不相往還，也不互相報復。

可不可能，都像那位前妻聲明書所說的一樣，承諾此生不出惡言，讓事情在調解之中徐徐過渡。

我們一直被教導如何愛和被愛，卻忘了分離也是一個重要課題。如何做到好聚好散？當你希望他記住你的善良、記住你的好，有那麼一秒後悔錯失了你，便算是成功。更何況，最大的報復從不在於傷害對方，而是教他對你耿耿於懷、念念不忘。







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