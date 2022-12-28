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2022即將過去，這一年裏，你有活成自己喜歡的樣子嗎？

沒了前兩三年那股不明朗的低氣壓，這年一切都似在緩慢調整中。當可以自由出入境了，一直在異地讓你牽腸掛肚的那位，如今仍是你的戀人嗎？當婚宴出席人數再無限制，你想要成家的對象，仍然是同一個人嗎？

我們人生從來不缺的……是考驗。

記得去年這時間阿愚給大家的小叮嚀，是希望人與人之間不要存在太多比較，世界已經太難了，如果某個生存方式會讓你好過一點，就按自己喜歡的去做吧！大概，這都是許多人心中所盼，結果今年當中大部分團體活動，就換成了親朋好友們的餞別聚餐。無論多麼捨不得，大家心裏也只能感恩曾經遇上，然後揮揮手各自尋找所屬的幸福。

聚散有時，朋友如是，情侶如是。年中有位朋友失戀了，她卻苦笑著對我說：「我真的很想很想找他，很想哀求他復合，但一想到他是如何鼓起勇氣向我提出分手，再想想這段感情曾經令他有多苦惱，我就覺得沒顏面去挽留。我一直覺得自己都已經做好做滿，卻仍然未能令他珍惜我多一點，我再憑甚麼繼續留住他？」

愛情的逆向思維本該這樣，而現實每每是一方想分手，挽留的一方只想著自己如何不捨，不想所有心力付諸流水，不想再次跌入的單身地獄，不想重新適應一個人的生活，不想愛不到想愛的人。我們只執著於自己的痛苦，卻沒顧慮對方的感受；可能他目前最想達到的事情就只有離開你而已，你能成全他，讓他尋回快樂嗎？

傷心是人之常情，但留戀卻不能無了期，年末正是一個撇清呆壞帳的最好時機，將不好的人和事埋葬這裏，新一年重新出發，尚未有新伴侶前，不如先試試愛上自己，讓自己變得更好。

而我今年想埋葬的，是一顆對人性失望的心。時間回撥到七月下旬，我剛巧看了半場令人顫慄的演唱會，接下來相關報導相信大家都有關注。而最教我失望的，卻是坊間絡繹不絕的假新聞、對傷者及其身邊人的冷嘲熱諷，甚至將意外一刻製作成動態圖像等等，這一切都完全顛覆了我對人性的認知。當人們的力量微弱到只能默默祝福的時候，卻竟然有些人連一句「集氣」都看不過眼。

請問，給別人留壞心眼，對你有甚麼益處？

這不是個別例子，而是冰山一角，甚至可說是小人做小事；放眼於世界，戰爭或人禍不斷，惡人從不缺席，甚麼愛與和平，在他們眼中根本只是笑話。就算無奈，我仍然深信天命，到了最後，因果總會替你作主。

不吐不快的，說開了就要學懂適時放下。

放負就放到這裏，我可不能為這些人賠上我的精神健康，有甚麼難過的、失望的、灰心的，就將它們留在2022年，感激每個難關讓我們的心臟變得更強大。

新一年請繼續選擇善良，對邪惡力量作出最大程度的抵抗。







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