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平安夜派對，G爽約了，知道她出發途中被男友突然召回，我們也不好意思再打擾。本來相約元旦晚上再見，她支支吾吾跟我改了翌日下午單獨見面，我便開始有種不祥預兆。

餐廳內，早到的G坐在暗角處，架著粗框眼鏡的她穿了樽領毛衣，頂著漁夫帽，神態像極不願露臉的當紅藝人。只不過一走近，就察覺到她雙眼紅腫如雞蛋，嘴角還有一塊化妝品遮蓋不住的瘀青。

「我男友近來工作壓力大，假期跟朋友喝多了，就發起酒瘋來。其實他不算是經常動手的，酒醒後也有誠心懺悔，只是他之前明明承諾過不會再犯，卻總是控制不了，我應該怎樣做？要帶他看醫生嗎？」G問我。

我反問她，除了分手，還可以怎樣做？

對身邊最親密的伴侶施以暴力，下手之時腦袋怎運作？愛一個人，最怕對方受傷害，無論內在或外在，可以的話只想替對方一拼承受。反過來動手傷你的人，會有多愛你？

有些男人，我是寧願一世單身也不會亂碰，動粗是第一位，好賭其次。真的，千萬別妄想自己可以用愛去感化這些人，你以為他只是生病，以為只要經過治療就會好起來，你願意陪他共患難，願意用愛去包容，卻沒想過對方是否真的樂意「被拯救」。而所謂的生病，也可能是一廂情願的解說，暴力傾向要嚴重到哪個程度才算病態？好賭到哪個程度才需要致電戒賭熱線？尋求協助的前提是，對方也認同自己有改過的必要。

有認識過長期被債主臨門討債的家屬嗎？欠債人逃之夭夭，家人卻要不斷承受壓力滋擾。有認識過被家暴的婦孺嗎？大人的選擇，孩子的陰影，身上的疤痕或會隨年月變淡，但心靈創傷卻是一輩子的。如果你今天就能預視到孩子將來的命運，你還猶豫甚麼？假如你只是普通交往而已，沒想得那麼長遠，就更沒藉口留下來了吧！

真的願意尋求協助，誠心改過，那就等成功過後有緣再見。

有些人的存在，是會不知不覺將你拖垮；更甚的，他可能只不過做錯一件事情，便足以摧毁你一直努力建構的人生。

談戀愛最基本的門檻，是兩個人在一起要比獨身過得好，否則各自生活不就省了麻煩嗎？壞的愛情，不一定涉及金錢或暴力，有時候長期情緒折磨也會徹底毁掉一個人，遇上出軌、謊言、冷暴力、心理操縱等等狀況，與其繼續糾纏下去鬥智鬧力，考驗自己的忍耐程度，不如乾脆一點，趁未泥足深陷之前及早放手。

太愛了！還未去到盡頭，你說你不忍心親手將感情割捨。既然規勸不來，那就即管熬到你不得不放棄為止。我的著眼點在於，那位你很愛很愛的人，他留你在身邊會不會因為只得你願意承受他的折磨；如果這都算是愛，那都只會是毫無養份的愛。

消耗生命值熬到最後，還剩甚麼？但願代價或影響沒有大到你承受不來吧！







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