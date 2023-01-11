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「你們女人……是不是寧可丈夫出軌離婚，也不願相信感情變淡？」H先生問我。

還在狐疑著這是甚麼古怪問題，H便繼續說著自己的故事，「我終於鼓起勇氣提出離婚，理由是這段關係令我覺得心很累，不敢想像往後數十年怎麼走下去。然而她不接受，一口咬定還有其他內情，甚至懷疑我出軌，她說要找私家偵探查明事實。還有甚麼事實？事實就是她甚麼都聽不進去。」

H的妻子不是不肯離婚，而是她需要知道真相，明明兩人之間沒發生過甚麼爭執，也沒有甚麼解決不了的分歧，究竟有何問題嚴重到非要離婚不可？

聽著聽著，我開始明白H為何會說心很累。

許多人以為分手背後必然涉及一些狀況，例如出軌、錢債、家暴、意見分歧等，又或者因為某些小事一言不合於是愈吵愈兇，甚至差點沒忍得住大打出手。幻想中的決裂都是激動的，就算說好了心平氣和談一談，最終都會演變成各不相讓的局面。

你以為一段關係的衰亡都那麼轟烈？這未必是愛情真正的瀰留狀態，或許在更早之前，某些你沒有在意的瞬間、某句你沒有在意的話語、某副你沒有在意的表情，看在他眼裡卻變成了一種磨難。

令H覺得累的，是妻子的說話態度、她的強勢，不是實力強大那種強勢，而是「一言堂」的作風。而作為丈夫，H好像怎麼做都做錯，任何事情都被挑剔，他試圖過反映不滿，結果只會惹來妻子咄咄逼人的反擊。慢慢地，他在家裡變得沉默，下班不想回家，潛意識經已抗拒與她同在。

H口中的事實就是，那些爭執與分歧一直都存在，只是他選擇在火光未燃起之前把它撲熄，避免兩個人同時燒傷。他的妻子永遠不知道，她罵他用錯抹碗布來抹餐枱的那一次、罵他忘記牙膏要從尾擠上那一次、罵他花錢買垃圾模型那一次……殺傷力其實比外遇更大。

「不知誰說的，適度的吵架可以增進感情，這句話太不負責任！」H苦笑說。

我認同，何謂一場免相和氣而又能加深了解的吵架？誰可以準確拿捏話語的力度？如果H當初選擇還擊而不是忍讓，關係真的會變好嗎？誰說不會是加速步向盡頭？

聽到妻子堅持查明真相的強硬態度，證明了她根本不明白雙方問題所在，也再一次鞏固了H離婚的決心。

心很累，明明說著相同語言的二人，到最後仍然無法理解對方。







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