加入最愛專欄 收藏文章

在書店閒晃，視線被幾個歪歪斜斜的紅字吸引過去，定神一看……《老公怎麼還不去死》這書名把我嚇著。

翻閱序言，內裏提及一宗發生於日本的命案，被毆打致死的是79歲的丈夫，行兇者是70歲的妻子。在其50載的婚姻關係中，男方曾經有婚外情，當時妻子選擇忍氣吞聲，但在數十年後，男的以為事過境遷，竟把妻子當成交心的老朋友，遂將當年與第三者的甜蜜事宜逐一傾訴。

忍了數十年還不夠嗎？不忍了，妻子把積怨一下子爆發到丈夫身上，活活將他毆斃。我們一生當中總有過些極度憤怒時候，甚至會閃過一個念頭，如果行兇後不用坐牢，真的很想手刃仇人；偏偏，那位妻子最大的仇人就是自己的丈夫！

還有一個有趣的點子，在當地的搜尋引擎輸入「老公」，接下來按搜尋次數最多而顯視的預測查詢字串（search predictions）是「去死」，而輸入「老婆」呢？得到的字串是「禮物」，多麼諷刺！

書裏提及了好幾對夫婦個案，內容大致就是很多怨偶在婚姻裏頭遇上的問題，莫說像序言那種把愛割讓出去的婚外情，就算沒其他女人瓜分丈夫，那男人無論存在或不存在亦只會惹來惱怒。就例如你提前叮囑他調動工作時間去配合孩子的入學面試，但他卻毫不在意，最終拋下一句「臨急臨忙請不到假」就爽約了，到底是誰把可以預早辦妥的事情變成「臨急臨忙」？

男人眼中，就小事一宗而已，搞不弄妻子為何鬧脾氣。他的缺席令你很不爽，達不到父母同時面試的要求也令孩子失掉分數；假如他在，卻又完全不上心，只像展示品般呆坐著，難保你不會更憤怒！

最常發生的狀況，在家裏，他會吃你煮的飯菜，會換上你洗好的衣服，會問你開瓶器放在哪兒，他明明存在，但卻從不會幫忙任何家事。兩個人都有工作，你下班後要去補習託管中心領回孩子，回家後要煮飯洗衫，飯後洗碗晾衣服，還要顧孩子的功課和默書。男人呢？他很專注，卻了吃飯外便專注打電玩直至零晨2時，白天上班打瞌睡就瞎說工作很累。

最可笑的是甚麼？一開始你沒有特別渴望生育的念頭，然而他說他喜歡小孩，他說他覺得有孩子的家很美滿。你相信了，以為這樣一個家會很美滿，沒錯吧！他的確過得很幸福，活在煉獄的你成就了他的幸福。

最沮喪時，你很想他能幫上忙，敲敲腦袋，才記起是誰害你這麼沮喪；任何事情都一個人扛，有丈夫等於無丈夫……日復日持續著的無聲吶喊，令人心理不平衡。

既然諸多不滿，為何還不離婚？你以為她沒想過嗎？那可不是「東家唔打打西家」的崗位，年齡、財政狀況、雙方家庭因素、子女的身心發展等等，無一不影響著她的決定。

可以走的話，她又怎會留下來「鬥長命」？

這是很多女性單方面的心聲，男人聽了大抵會覺得百辭莫辯。沒關係的，就算你早知道妻子帶孩子、顧家事很辛苦，會幫忙的早就幫了，不幫忙的說再多也徒然，大爺根本就沒放心上，所以嘛…… 你恨我一輩子我也不痛不癢。

無怨不成夫妻，許多人的所謂白頭到老，底蘊裏都是相愛相殺。







【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇