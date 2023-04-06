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年輕真好，我又從新生代身上學懂一種刷新三觀的戀愛模式了！「PRE拍拖」你聽過沒有？

在雙方未確立戀人關係前，做盡一切談戀愛才會幹的事，看看大家是否適合彼此，然後再決定要不要發展成真正的情侶。PRE拍拖，就是這麼一種隨性的感情狀態。

跟從前「拍散拖」的有點不同，拍散拖大概是沒固定的對象，面對著那些他和她也欠缺了一個把對方升格成正印的動機性，彷彿打從一開始就將對方定性為毋須認真對待的玩伴，雙方只從予取予求的關係中，享受甜蜜戀愛的錯覺。

「PRE拍拖」說來，就是深入一點的曖昧期，深入到根本就是情侶無誤的程度；但何以是PRE拍拖呢？因為如此一來，我們就有了退路。

嚴格來說，進入正式相戀前的試用期，理應已是單對單的模式，我們開始滲透對方的生活，適應彼此。然而，就算我們明知只差一句承諾就能確立關係，卻覺得不急於此；「PRE拍拖」的好處在於，過程當中只要稍有差池便能立即拉倒，而重點是，我們之間誰都不欠誰，不用抱歉也不用為難，欠了欠身又能重新物色下一個對象。

只是沒通過試用期而已，有甚麼值得傷心難過？

不像分手，我們不必廣發公告去通知各界「我們回到朋友位置」，咳咳…… 我們本來就一直處於「友達以上，戀人未滿」的狀態，犯不著用「做回朋友」來形容。是的，我們的確有牽手、有擁抱、有親嘴，也有上床，但我們確實不是正式的情侶。

記得稍早前從台灣那邊聽說過有些人提倡拍拖前要先「試車」，確保在性事方面雙方能夠搭調。的確，某個角落、某一撮人，他們沒有把情色之事看成忌諱，怕就怕你這外人錯誤踏入了那個圈子，然後吐糟他們開放、不自愛、不檢點。所以嘛，決定「PRE拍拖」前，你也必須肯定大家都能看得開、放得開，事後不會互相追究。

好吧！看來「PRE拍拖」也不錯，瀟灑來瀟灑去，想安定下來就轉成正式關係，稍有不滿可以隨時拂袖而去，說來說去就是將風險和責任降至最低。

若你問我，我會毫不猶豫地拒絕「PRE拍拖」，如果只是單純有好感或是淡淡的喜歡，我不介意跟你曖昧到關係明朗化為止。要是我愛上了你，我會希望直接跟你來一場正式的戀愛，那管只是你荒唐愛情史的其中一個章節，也總好過被當成跑龍套的一份子。

我們怎麼不可以先談戀愛，再一同填滿情侶清單？是因為即使拉倒了雙方也不至於太傷心，所以便去選擇本末倒置？是因為不必跟旁人交代太多，所以我們就輕視對方存在？

我就是不明白，怎麼要讓自己變成一個優點是容易打發掉的人？

經「PRE拍拖」升格為情侶，大抵就是提早通過試用期而已，而我愛你這件事情，大可不必理智到要透過這種方式去探究可行性。敢愛敢恨，讓你得到認可，是我對愛情最基本的尊重。







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