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在社會打滾，每個人都難免被標籤；而身邊人對我最大的誤解，大概是把我看成「女權主義者」。當然，性別問題在某些國家確實值得關注，但放諸香港，男女平等嘛？口號而已，事實上爭取自身最大利益的人，遠遠多於真正為權益而發聲的人。

這些年來，確切能夠受惠於「男女平等」，該要算到離婚後的社會地位。以往男人離婚，會被視為有人生閱歷、更能理解婚姻為何物的成熟男士。只要具備經濟基礎，哪怕要替他撫養子女，一樣會有人主動獻身，心甘情願擔起後母一職。

女人嘛，舊社會將她們標籤為「失婚婦人」，就像是一件瑕疵品，因為有問題、有缺憾才會被唾棄。難得找到一段新關係，與前夫所生的孩子卻被說成是「拖油瓶」。幸好，這些日子都挺過去了，現今離婚率之高，已經不再將失婚當成一回事。有孩子又怎樣？又不是粵語殘片苦情戲，要麼不一起，要麼就該將對方的孩子都一拼當成家人。

當女人的社會地位漸漸提高，不再害怕面對婚姻失敗，男人呢？離婚後的男人怎麼過他們的日子？

「結婚之前，我一直與家人同住，從來不知道怎麼繳付『水電煤』，也不知道洗衣機怎麼用，婚後這些東西我當然也沒碰過，萬大事有太太代勞，我只需準時奉上『家用』就行了。直至離婚後剩我一個人住，經歷過一兩次被截水截電，終於知道要每星期開信箱、拆信、查帳單……」R先生苦笑。

「以前我對家務沒有概念，穿過的衣服掉進洗衣籃，隔天便會再次出現在衣櫃裡；離婚後，所有家務都是靠周末來的鐘點工人代勞，卻常被她埋怨不夠地方晾曬累積了六天的衣物。晚餐更加不用說，回老家吃飯怕被父母問長問短，惟有下班時買外賣回家，遇上加班的日子就吃便利店『叮飯』，有時不禁回想，每日兩餸一湯，太太當時到底是怎麼做到？」

開始懂得對方的付出，便開始後悔自己做的不夠。R與前妻之間從來沒有特別轟烈的執拗，只是妻子單方面覺得感情很淡，淡得猶如室友，那倒不如趁尚算年輕放大家一條生路，總好過這輩子要共處一室卻又相對無言。

「原來我把一切看得太順利成章，以為拍拖久了就該結婚，婚後生個孩子慢慢看著他成長，但到頭來，還未有孩子她已經不需要我。」

R需要妻子嗎？他肯定需要。愛她嗎？大概R自己都不知道。甚麼水電煤、洗衣機、兩餸一湯，只要他闊綽一點，總有家務助理願意每日代勞，就算把房子執拾妥當、一塵不染又如何？而你的愛，依然無處安放。

離婚有沒有令人變得成熟？答案因人而異。

只有失去過，知道心痛的滋味，才會令人學懂珍惜。然而，有些人由始至終最愛的都是他們自己。對他們來說，離婚最難過的不是枕邊人離開，而是怕要重新適應另一種生活。說穿了，許多人的所謂婚姻都是各自修行，只差有沒有一方提出脫離室友關係而已。

是基於離婚數字高企，沒再被失婚之名打壓，所以人們就對婚事輕率？最後，又因為對婚事輕率，錯配對象弄至失敗收場，將離婚率進一步推高？毫無疑問，這就是我們最真實，卻又最不想承認的扭曲生態。







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