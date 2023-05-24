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世界需要秩序，因此我們總是聽到那些老夫老妻在說：「相處之道，貴乎坦誠」。

「才不要信……我就是錯在太誠實了吧！我以為把舊事交代好，放下包袱從此可以輕裝上路。」L說。沒錯！坦誠也得講條件，前提是無傷大雅。父母、老師從來不會教你說話如何避重就輕，否則你未必有勇氣承受坦誠換來的結果。

L電話裏有多個交友app，有的會以真實身份認識新朋友，而匿名那些則是用來約炮；她說爭取性福是單身的權利，只要沒傷害到任何人有何不可？有趣的是，到後來她沒像當初計算那樣以真實身份交到男友，反而是跟一位床伴升格為情侶。

「既然我和他的起點是床伴，大家都受過情傷，我以為我們都有共識忘記過去，重新開始。縱然我已經刪除了所有交友程式，但事實上他仍會懷疑我私下偷偷約人外出。我知道他對我沒有信心，所以便決定坦白告訴他我單身時是怎麼過，在app約過多少人，跟朋友發生的、跟同事的，我都一一交代清楚……」她說。

結果，男友接受不起L比自己玩得還要瘋，雖說都是舊事，但他仍然一口咬定她骨子裏太貪玩，不相信她會認真起來。

向一個對你沒信心的人坦白，本來就是自取滅亡，已非關誠實的本質是對或錯。

畢竟隱瞞、撒謊和白色謊言，是三種完全不同的概念。難道你沒聽過「要瞞就瞞一輩子」嗎？比起撒謊，有些事情我們明知道有機會破壞關係，那就不如不說。隱瞞雖然略有不妥，但在對方不知情的狀況下，著實無謂故意挑起事端，讓雙方承受不必要的痛苦。

當然，像L的男友一樣，想知道你的過去，便惟有設法將事實潤色和簡化，而不是把他當成閨蜜，鉅細無遺地訴說你的心路歷程。別誤會，無論男女，同樣會存在著小心眼，他們選擇去了解你的事蹟，不等於他們打算大方接受；更多時候，他們正在倒扣分數，直至跌破底線，便能對你完全死心。

真正的原諒，不會需要你自揭瘡疤，甚至寧願你把昔日那個不堪的自己好好埋葬。你想講，他會聽，但不是從負面的角度去分析，而是設法讓你跟過去的自己和解。

就算最終無法接受，也不是他的錯，事實上所有發生過的事情都是因果關係，不能推翻也不能逆轉。這正是為何我們要對自己負責任，因為今日你每個決定，在冥冥中都可能影響著將來的自己。

承受不起嗎？就乾脆學乖，別再使壞。

俗世之中，選擇對他人坦誠，的確是一種情操。然而最難做到的，往往是誠實面對自己，包括承認錯誤，與及為過去的種種償清孽債。







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