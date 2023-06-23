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年輕人們，你認識廣末涼子嗎？現年42歲的她，剛被爆出婚外情。

90年代，她是日本頂流少女偶像，一頭清爽短髮、一臉無害的笑容，眼睛甚至會閃出星光。事業如日中天的她，才24歲便與當時的男友奉子成婚，此後「為愛情不惜一切」便成了她其中一個既定形象。據聞這段婚姻僅維持了4年，便因為女尊男卑而仳離。兩年後，滿30歲的廣末涼子再次宣布結婚及有孕，現時共育有3名子女的她，去年更獲頒BEST MOM獎項。

所以，當本月初被指搭上一位已有家室的米芝蓮名廚時，外界紛紛表示震驚。起初二人相繼否認，但隨著他們的親筆日記流出後，便再也找不到抗辯的理由。

在日本這種父權社會，廣末涼子出軌的代價是賠上了演藝事業，除了公開道歉之外，更宣布無限期停工。然而，這次輿論並沒如同過往般一面倒輾壓不倫戀的女主角，表面上是因為流傳丈夫疑似比她更早有婚外情，也有指該位第三者疑似曾經向人炫耀睡了廣末涼子，搞得女方彷如受害人；孰真孰假，日媒亦沒有因而買賬，真正令他們動容的，竟然是偷情證物 ── 那些兩人的親筆情書和日記。

作為早稻田大學名校生，演員身份以外的廣末涼子，其實也很懂得用文字表達自己。「請讓我哭，請讓我舒服，請在任何時候都用你的方式來陪伴我，與我一同面對困難。多得你，令我體會到甚麼是不能放棄的愛」、「我覺得孤單和沮喪，但因為有你，我有了不放棄愛情的覺悟，這是我第一次認真追求愛情，我覺得非常幸福，因為我深愛著你……」無疑很多人把重點放在第二句，直覺是肉慾情書；但事實上，如果純為發洩，你還會有閑情手寫一大堆文字去討好對方嗎？

到最後，親筆情話變成了無可推翻的出軌佐證。在這個匿名行事、盡量不留下數碼痕跡的年代，大概誰都會說，只有傻人才會將自己推向險地。

廣末涼子曾經剖白過自己的人生，太早出道，走紅後連像個普通大學生上課都被瘋狂偷拍，為了逃避過多的工作，她選擇反叛，只有奉子成婚才令她有機會停下來喘息。而這一次，卻是因為追求愛情而把事業弄掉，多麼諷刺！

廣末涼子這種與第三者交換日記的行徑，實在太過「少女心」，彷彿暗暗得到不少共鳴。滿街都是婚姻不如意的人，有人裝一輩子，有人偷一輩子，結果我們像偷窺一樣，看著廣末涼子向心上人表白，她的文字化成劇本，令人不其然代入二人的處境當中，甚至暗自希望偷情主角會步向大團圓結局。

我當然不會傻得把一個嫁過兩次的女人看成純情孤雛，聽到廣末涼子想藉機離婚奔向情夫，局外人如我，只想知道這次她有沒有押錯注，那個男人會為求自保而將她棄如敝履，抑或會繼續抱著對方一同墮進地獄？

人生如戲，廣末涼子自身的故事，比她演的任何作品都更加峰迴路轉。











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