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近來發現有一首流行曲的歌名很能觸動我，就簡單的、淡然的一句《以為只是沒送花》，卻令我感受到歌曲背後那種酸楚。

特意去看看解構歌詞內容的訪問，主唱者193提及了一段刻骨銘心的戀情，無論當時那位女友如何明示暗示，甚至路經花店時把他拉進店內，他仍然拒絕送花給她，理由是「幾百元買來的束花，放一星期就凋謝，實在太浪費」。至於她的離去，他曾經真的以為只是沒送花，但人大了，漸漸明白到她不是因為沒收到花而失望，而是對他這個人失望。

193說，到現時為止依然覺得送花很浪費，但卻理解到花只是一種意識形態，女方需要的是被寵愛、被重視的感覺，想藉著收花記下一段浪漫回憶。男人啊！鮮花的確不耐放，但請記住你買的是她的笑容，她的快樂，叫她相信無論生活如何顛簸，只要有個疼愛自己的男友陪在身邊，日子也總算過得不賴。

或許你覺得送花這個要求很不設實際，但願意哄女友的男友還真的不少；不是要拿別人跟你比較，而是希望你知道，被你「飢餓式」愛過，往後她就算收到一支花亦會很感動——原來自己也有權被珍惜，原來幸福是這個模樣！

又或者，送不送花只是個幌子而已，實質問題是你製造了二人之間的對立面，彷彿一妥協就會破壞你的原則，以至你必須捍衛到底。為著這些小事跟你周旋，也真的太累人了。

被你愛著的日子，她過得很卑微……

歌中還提及這位前女友很喜歡喝咖啡，193偏卻經常埋怨咖啡又苦又酸。到分手了，他竟然開始接觸咖啡，後來甚至開設了一間咖啡店。他起初對自己這個轉變不以為然，回頭看看，原來一切都是因她而起，原來自己可以為她改變，甚至懷念到一個想成為她的地步。

明明很愛很愛，當時卻只管維持自己的價值觀和固有態度，不曾以她喜歡的方式對待她；口中所謂的愛，她完全感受不到。失望了、心死了，她已說服不了自己留下來。

如何愛人，確實是一門學問，無奈的是我們往往只能從錯誤中學習，失去了才懂得自己做得不好，做得不夠。怎麼當時就不能寵她多一點點？後知後覺，換來的也只有後悔；到終於學會如何去愛，你已經走得很遠。

以為、可能、如果、早知…… 人生有太多無法挽回的事情，最後只能以悔恨作結。為了讓這趟別離顯得有價值，請你好好珍惜往後出現的人，用你得到的教訓去糾正錯誤；惟有這樣，才算是對得起我們當時所流過的眼淚。

不得不頌讚「以為只是沒送花」這點題實在太精闢，有這種頓悟還好；可知道，有些人窮盡一生仍然搞不懂如何去愛，還是會繼續將感情失敗歸咎於「原來只是沒送花」。







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