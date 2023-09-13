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關於日本早前排放核廢水引起的國際爭議，我並沒有太深的感受。唯一有共鳴的點子，是當記者在街頭訪問一位年輕男士，那位先生表示沒擔心過日本水產的品質問題，理由是「因為我們不打算有下一代。」

不出意料，這個答案的討論度，在年輕族群當中已遠遠超越「到底該不該吃壽司」。比起其他地區，香港人的確並沒在怕，許多人的心中甚至早就篤定「我們是最後一代香港人了」。

當然，「我們」不生育，還是會有喜歡孩子的「他們」樂意傳宗接代，無論是「我們」或「他們」，對待生育問題時，最重要的必然是雙方同時擁有共識，而並非威迫利誘、半推半就、情緒勒索，甚至運用計謀去達成自己單方面的目的。

有時候，當朋友們告訴我正有追求者靠近，但拿不定主意應否跟那個人交往時，我也會叫她不妨直接打開話匣，討論一下各自心目中的未來；當你想要的是輕鬆自由的二人世界，而他渴求的卻是兒孫滿堂的大家庭…… 想一想，你們願意為對方改變嗎？

還未正式開始談戀愛，就先去談將來，彷彿有一點言之尚早，然而，我們心裹其實都很清楚，有些生活模式並不是自己能夠輕易接受，何必要等到談婚論嫁，才弄清大家根本不在同一陣線。

當雙方都不願讓步，蜜月期過後，大家仍是要經歷無數次爭拗。與其分手收場，我寧願拍拖前先去了解彼此的一些大方向，要是談不櫳，不如放生大家，繼續做朋友總好過最後淪為怨偶。

更壞的一種，是認為成婚之後才慢慢改變對方也未遲，到最後事與願遺，又抱怨對方怎麼將你的人生毀掉。

「很多人年輕時都不想生，但年紀大了都會改變主意；沒生的話，老來肯定會後悔。」這句話我已經忘記聽過多少遍，而每次我都會報以禮貌的微笑，會有多後悔我並不太清楚，我只知道時代不同，人類文明的進步還包括了懂得為將來打算，而不是靠養兒防老。

只想說，渴望生育的，大抵成長階段一般都過得不賴，以至他們願意相信自己也有能力孕育生命，用愛去灌溉，讓孩子看見這世界的美好。也有一些，是靠自己打拼出來，他們壓根兒不相信世上有難倒他們的事，包括育兒。

不計那些糊裹糊塗就成了父母的，剩下來那一群，心裹總覺得「人間所有快樂痛苦，止於我這裹就夠了」，他們既不想負擔過重的生活壓力，也害怕成為自己曾經討厭的大人。對與錯、好與壞、善與惡，當界線漸漸模糊，連我們都分不清世間真偽，該怎麼教導小孩？有人把不生育視為自私、貪圖個人享樂；正所謂「己所不欲，勿施於人」，當自己愈活愈氣餒，連自身的快樂都無法掌握，怎麼好意思累及下一代？

簡而言之，生育與否就是人各有志，毋庸批判也不必強行說服。你有你享受親子時光，我有我排隊吃壽司，各自安好！







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