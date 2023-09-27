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單身一年半，還以為剛開展了新戀情的K會過得很甜蜜，怎猜到她的臉竟比單身時更悶悶不樂。

「有些地方需要磨合吧！例如他沒有車，約會出入很不方便，而且他工作很忙，一星期總有兩三晚要加班，明明他的職位和薪金都不算高，犯不著這樣賣命，但他卻說很喜歡現時的崗位，不打算轉工。」

說來說去都是外在因素，作為朋友，我關心的是他對你好不好呀！

「還好吧……他就是太務實，一點浪漫都不懂，也不會哄我。你知道的，我以前一直都是被寵著，只怪上一任太超班了，管接管送，吃得好穿得好，最重要是既懂情趣，適當時候又會幽默。差點忘了說，現任還有一個很大的缺點，他住慈雲山。」

「所以呢？」

「前度住西半山。」

我當然明白K的意思，前度家住高尚地段，重視生活品味，嘴巴很甜，K被寵慣了，所以現任總是被比下去。要計算的話，為何不想想那人後來是怎麼成為「前度」？

當時你哭著說你們的生活習慣、家庭觀念、價值觀分歧很大，就算不把單方面纏著他的女人放在眼內，但你們也捱不過他不婚主義那一關。分手才一年半，你忘了那時是如何控訴跟他一起太沒安全感嗎？

對前度與現任作出比較，也許這件事情本身是不自覺的，可能某個場景、某句說話，你那不中用的腦袋會將二人重叠處理。但大腦要怎麼分析，卻完完全全由你的心去主宰。

「打個比喻，你過往一直在中環上班，但新工作的地點卻在大埔工業邨，你也會不適應吧！況且，這是我的身價，我有條件生活得更好。我不是嫌棄男友，只是希望大家努力追上步伐，說不定有日我們住得起西半山呢？」K選擇自辯。

誰會傻得把前度放進履歷裏，當成自己的成就？

前度多好又如何？還不是一樣沒法走到最後，他的好與壞根本再與你無關。至於現任，他不瞞不騙，從一開始就如實讓你認識他的一切，而你選擇他，不就代表你已接納這個他嗎？作為另一半，你的確有資格挑剔男友的小毛病，但拿前度來與對方比較，除了令你自己更不爽外，其餘一點用處都沒有。

每個人的特質和長處都不同，如果你無法欣賞他的好，倒不如放生彼此吧！他可能真的不適合你，不因為他配你不起，而是你不值得他的愛。







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