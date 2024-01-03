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若你問我喜歡那個節日，比起過節，我想我更喜歡年與年之間新舊交接的感覺；明明就是順時序過日子，卻又給予人一種完結和開始的意味，彷彿一切都能重頭來過。

算是自欺欺人嗎？或許我們最缺乏的，往往是重頭來過的勇氣，偏偏對於千瘡百孔的人們來說，最需要的就是生機和希望。

去年我說得最多的其中一句話是「輸經驗」。曾經放緩了步伐，要重新追趕世界變化，就算不至犯錯也難免要走些冤枉路，總是要累積足夠經驗值，才能學得精明一些。想一想，人生在世，大部份時間我們都是輸經驗的。呱呱墜地，第一次學習如果操作自己的身體、第一次學習如果去做別人的兒女、學習與兄弟姊妹相處、第一次上學、第一次面對失敗、第一次談戀愛、第一次成為父母…… 然後發現，很多我們恆常做著的東西，自以為很熟練，其實從來也不見得做得很好。

例如初戀，我們怎麼懂得何謂談戀愛，不就是看看身邊的情侶怎麼相處，再在跌跌撞撞之間活出一套特定的溝通方式。漸漸地，我們從眼淚之中體會到甚麼是錯誤，但到底錯的是這個對象，抑或錯在不懂得相處？提分手一方往往覺得對方是錯的人，被分手的卻以為錯在自己不懂跟對方相處。說穿了，很多人和事，根本沒有百分百的標準答案。

我們都有父母，但他們怎麼知道如何做好父母角色？作為子女，我們承受了各種好與不好，複製和改良了上一代家長的行為模式，再加入時代演化去建立自己那一套。我們每個人，擔崗每個角色，都只能像瞎子摸象，永遠無法完美地做好做妥，甚至不自覺對別人造成傷害。

日復日活著，誰不是每日在嘗試和失敗之間輪迴，不斷犯錯，不斷學習。

我們習慣把傷痛記下，當成一面保護盾，卻忘了其寶可以選擇原諒，原諒對方第一次經歷這種處境，原諒對方所選取的與自己有所不同。正如我們也渴望被原諒，過往做得不夠好的，縱然已經無法挽回，但仍然希望不再會給對方帶來陰影。

不要忘記，我們也要跟自己和解，心理上的種種不安、矛盾、創傷，其寶也很需要被治癒。

除夕和新年就在那一秒間，但那一秒卻包含著結束和開始，除夕是要犒賞又捱過了一年的自己，而新年就是時候把一切歸零，讓哀傷存封在記憶黑盒裏，然後深呼吸一口氣，好好調整自己，重新出發。

新的一年，眼前也許尚有無數令人惶惑不安的第一次，但願我們都能聆聽內心的聲音，為自己作出最正確的選擇，活得一年比一年好，才不會枉費過往流過的眼淚。







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