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近來聽到一個關於婚前恐懼症的故事。

距離結婚剩餘兩個多月，籌備工作進入尾聲，K先生竟然開始有點不知所措，這種情緒並非源自緊張或忙碌，而是…… 「有種塵埃落定的感覺，自己即將要把單身的身份切換成已婚，記得曾經有個女孩也等待著這個名份，可惜我令她最後失望離去。」他說。

K和那位小女友是大學同學，一同上課，一同畢業，渡過了人生中最無憂無慮的三年，「記得課餘我們各自都有兼職在身，所以很珍惜在一起的時間，接收工食宵夜、出糧去主題樂園、陪對方趕project，當時以為我們真的會走一輩子，但原來出社會才是真正的考驗。」

故事後續，離不開那些同齡女生比男生思想成熟的主軸，「起初我們都是普通上班族，星期六我想睡到自然醒，然後窩在家裹打電玩，她覺得浪費時間，想我陪她行山減壓，或是到離島輕旅行之類，印象中我好像堅持了三數個月便放棄了。後來她都是自己找節目，然後晚上跟我吃頓飯。那時候，我仍然以為我們會這樣走一輩子。」

「大概拍拖6周年左右，她突然問我打不打算結婚，我答她我當然想結婚，但不如遲兩三年等我事業穩定些再計劃吧！老實說，當時她在公關公司裹已經是Team Leader，而我卻只是個渾渾噩噩的低層營業員，那句『想等事業穩定些』我連說出口都心虛。然而，那時我以為她真的會等我，我依然堅信我們會走一輩子。再過了一年多，她終於提出分手，她說她一直耐心等我長大，奈何最後耐性和對我的愛都一同耗盡了。」K說。

拼命工作是失戀時期最有效的麻醉藥，但下班後人一靜下來便很難受，過往最珍惜的周末就更寂寞。慢慢地，K在網絡認識到一班喜歡遠足的朋友，周末跟他們上山的日子，他想起了前女友，原來大自然真的可以療癒心靈，難怪她當時那麼喜歡行山吧！

當初為了挽留感情而發奮工作，造就了多年之後眼前這個企業精英，雖然一切已經太遲，但K仍然認為一切成就都該歸功於她，「每次忙得焦頭爛額，我就會想起她，她大概也吃過不少苦頭，才熬到高職位吧！」

許多事情我終於都懂了，可惜你已經不在；曾經以為會戀一輩子的人，終究離開了。

放心，K並不是真的打算悔婚，他需要的是告解，挖出這件藏於心靈深處的秘密，然後跟那段既是回憶，又是陰影的過去道別。有時候男人放不下的，未必真的是某個特定對象，而是一個心結。他介懷當年的自己做得不夠好，想彌補嗎？不是對方不領情，而是她已真的不再需要了。

每個人的心裹或陰或少也藏著一些遺憾，然而，我們總是無法強行治癒自己和別人的遺憾。與其被蠶食，不如學習與它共存；久而久之，你會發現它已不知不覺被新的片段、新的回憶所掩蓋，當中有好的，有壞的，就視乎你如何經營。

珍惜眼前人，好好迎接你的婚姻生活吧！避免製造新的遺憾，才是你現在最該做的事。







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