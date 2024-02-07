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好朋友結婚了，她的親妹在網路搜尋了一堆有關馭夫術的材料，特意選在婚前派對上給她獻寶。

其中一個有關傳統習俗的，聽起來有趣又簡單，「結婚前的上頭儀式，古時其實是男女各自的成人禮，傳到後代變為在成婚前一晚的吉時進行，表達適齡嫁娶之意。傳統上男方會比女方早些開始，背後有夫唱婦隨的意味，但後來大家都不再拘泥了，幾乎都是同步進行。然而，如果想丈夫貼服聽話，上頭時女方不妨偷個小步，說不定日後就變成婦唱夫隨了。」

習俗這東西，信不信由你。但對比起很多地方，香港女性的馭夫能力其實一點不弱，有時甚至會因為過份約束而落得反效果。須知道，馭夫從來都不能用「死力」，否則他只是怕了你，而不是怕了傷害你、怕了失去你。

許多女人都不明白，溫柔才是最強武器。

想一想，男人外遇，怎會找上一個麻煩、嘮叨、管束自己的人？相反，他們要的是能夠彼此諒解、分憂、分享快樂。曾幾何時，你在他眼中確實是這麼一種存在，但成為家人之後，多了柴米油鹽、長輩孩子的煩惱，女人開始忘記了溫柔，忘記了大家仍然需要互相取悅對方。

女人經常用錯死力，執著於她們眼中的對錯，小事如擠牙膏或搖控器怎麼放，也定下了她們眼中的標準，不依著辦，女人便會開始為自己所付出的心思得不到重視而感到委屈。男人不明所以，只知自己做甚麼都錯。

事實上，許多事情根本可以寬心對待，與其為瑣事抓狂，不如自己先放輕鬆，不要擺出一副「嫁了你是我的不幸」的嘴臉。

將心比己，男人的付出也需要被認同，他肯幫忙做家務，哪怕有一半需要你「執手尾」，也應該欣賞他願意嘗試一些不擅長的事，而不是抱怨他幫倒忙。否則男人只會覺得所做的事情全都吃力不討好，以後不值得再為你浪費心力。

適當時候，例如操作電器、對付小昆蟲等等，你可以盡情依賴他，被需要的感覺會使他放不下你，腦袋自然種下「沒了我，她怎麼辦？」的記憶，知道自己要扛起照顧你一輩子的責任。

曾經聽人打趣說過「馭夫不如護膚」，某程度上也是對的。雖說婚後忙於打理家事，多少會忽略自己的儀容，但總不能讓落差無限擴大。想將愛情保鮮，我們自己也必須好好保鮮，同時令丈夫知道，他的妻子仍然有市場價值，大可不必死心塌地跟著你。你不費點力寵她愛她，說不定到頭來被拋棄的是你。

說到底，愛情不是角力賽，何必計較誰把誰吃得死死；甚麼馭夫馭妻，背後的關鍵是誰更怕失去。美麗、自信、寬容、溫柔……演好你的本份，便再沒甚麼需要憂心。