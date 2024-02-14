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情人節，並非一個普天同慶的日子，不止對單身族了無意義，就連戀愛中的雙方都容易因為期望和現實的落差而弄得不愉快。

還記得人生第一個情人節怎麼過嗎？自從初中時期有了暗戀對象，我首次有意識2月14日不再是個單純的上課天，而是一個需要做點甚麼去討好對方的日子。聽說親手炮製朱古力最有誠意，於是我特意找了個簡易食譜照著辦，只可惜，地獄廚神沒有這方面的天賦，朱古力無法凝固成應有的甜蜜模樣。雖然禮物未能成功送出，卻意外地收到了對方送上的情人節卡。最單純的Puppy Love，滿滿的幸福感不是來自物質，而是因為「你喜歡的人剛好也喜歡你」。

臨近二十歲，我把積蓄換成了送給男友的新款遊戲機，他則給我畫了一副人像素描。然而，那幅我珍而重之的畫卻被一位稍稍年長的女性朋友踩得一文不值，「的確是零成本嘛，你的價值就只是一張畫紙而已。做人真的要現實一點，你再長大一點自然會明，現實是現實，不容你空談愛情……」她說。

當時我的表情有多倔強，我的回憶就有多可笑。

事實上，我仍然很感激人生中曾經有位男生為我花上心力去完成一副人像畫；曾幾何時，我們都一樣只知付出不問回報。只是，往後的愛情經已沒那麼順遂，幾次跌碰過後，再也不敢無條件交出真心，我們開始會計較這段情究竟值不值得。

更甚的，有人覺得既然摸不透那些虛情假意，不如任由對方討好自己，而最簡單直接的方法，就是用金錢價值去量度對方的愛意。做人真的要現實一點嗎？也許女人並不是真的那麼重視情人節，我們只想藉著這個節日去證明自己依然被重視。

在情海載浮載沉的日子，情人節快不快樂，是由約會的對象、禮物的質量和晚餐的味道定奪。直至遇上那位感覺不一樣的人，他滿心滿眼都是你，不曾讓你懷疑他對你的愛，頃刻之間我們終於明白「天天都是情人節」是怎麼一回事，原來幸福起來，你不會再在意要選特定日子去製造額外的快樂。

而我聽過最珍貴的情人節禮物，來自一對夫婦朋友，從40歲開始，他們將給對方的情人節禮物換成了每年一次身體檢查，確保彼此都有健康的體魄去陪伴對方走一輩子。只要每晚臨閉上眼，每朝睜開雙眼身旁的都是你，我已經別無所求了。

每個歲數，每個人生階段，對情人節自會有不同的詮釋；到了某日，也許你會發現，老夫老妻才是你最嚮往的境界。

Happy Valentine’s Day!!!