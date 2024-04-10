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相戀兩年，R與男友一向表現恩愛，當朋友們都以為這對戀人正往婚姻方向前進，但得來的卻是「分訊」。

看R哭得死去活來，若不是知道來龍去脈，或許會以為她被男友甩掉；事實是，分手由她提出，「小時候我以為兩個人之間只要有愛就足以排除萬難，能夠永遠一起，但原來有些問題，即使如何相愛，仍然化解不了……」R邊哭邊說。

R的難題，出於她因為曾經患過大病而無法生育，每次遇上追求者，她都會先把事實說明，這個舉動亦「如願地」篩走了一堆介懷她身體狀況的對象。直至遇上了這位男友，他表明自己並不喜歡小孩，R才漸漸放下顧慮跟他開始。

只可惜，一談到婚嫁，R就被男方的家人勸退了。

「他媽媽知道我們計劃結婚時，便已終日提著想快點抱孫，我不想瞞她，於是找了個機會向她坦白。結果，老人家哭慘了，她說自己當年也屬於很難成孕的體質，怕不能替男家傳宗接代怕得近乎抑鬱，好不容易生了個孩子，怎知兒子最終又遇上了我。後來老人家甚至跪在地上，懇求我找個藉口向她兒子提分手，哪怕他將來還是不想要小孩，但至少夫妻二人體格上都是可行的，往後半推半就說不定便能成事。」

當然，R可以如實跟男友商討對策，但勉強繼續，她必然會成為夫家眾矢之的，思前想後，她還是覺得背負不起那份壓力，就算真的結了婚，也不見得快樂。

沒錯。談戀愛是兩個人的事，結婚是兩家人的事。我也很想瞎說愛情能夠戰勝一切，但事實是，太樂觀的下場往往就是被現實無情鞭打。

除非出走異地，否則你永遠無法擺脫雙方家人的羈絆，就算決絕到不相往還，雙方的心還是會一直隱隱作痛，心裏的結至死都不能鬆綁。夫婦二人偶有齟齬，便會後悔當初一時衝動，害自己的人生進退失據。

我們每日過活，本來就要經歷大大小小無法解決的難題，這些事情的背後，似是要讓我們學懂不再為難自己。今天令R卻步的是生育問題，尚有許多人正面對前景的困局。 與其說是選擇、取捨，我更相信這是兩個人之間的緣份，緣盡了，便只好各自前行。放棄不是因為懦弱，也不是不夠深愛對方，而是孤注一擲的代價太高，我們負擔不起。

捨得放棄，有時也是一種智慧。前提是，你認為自己經已捨得放棄，你清楚割捨比硬撐來得有意義。還未捨得嗎？沒關係，儘管繼續堅持下去，直至有日你累了，自然知道一切經已到達盡頭。

與R同樣，我們都曾經天真地以為只要具備足夠份量的愛，所有難題都可以跨過，後來嘛，眼淚讓我們明白到，代價太高的愛情，甜的部份未必足夠沖淡苦澀味。假如時光可以倒流，我們寧可選擇另一個結局，縱然留有遺憾，也不想誤己誤人。







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