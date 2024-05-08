愛情長跑多年，換來卻是一場短命婚姻！分開後，趕快重投單身市場才是上策？

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拍拖七年，結婚兩年，G剛宣布與妻子達成分居協議。

想一想，那些經歷過愛情長跑，卻在婚後不到兩三年便結束婚姻的朋友，在我身邊尚有好幾位。

說到死因，G覺得決定結婚的當刻已經是錯，「拍拖之初我們曾經因為她的控制慾太強而短暫分手。沒多久她便開始後悔，並承諾不會再束縛我，她的確有改善過，但一年總會『發作』三數次，我的解決方法是不理會她，待她冷靜過後便會道歉。拍拖第六年，她暗示想結婚，雖然我沒有太大的衝動，但還是半推半就之下辦完了婚事。」

「怎知道，婚後她又故態復萌，還說我們是合法夫妻，她有權查看我的短訊和通話紀錄，我光明磊落本來沒甚麼好怕，但想到她每日都把我當成疑犯，我便問自己，下半生就要這麼過嗎？」他說。

本以為拍拖五年以上，關係該稱得上非常穩定；跨得過七年之癢，更加有信心能夠以夫婦名義走一輩子。然而，事實告訴我們，有些情侶之間的所謂穩定，只不過是細沙堆成的堡壘，無風無浪可以捱上一陣子，不幸遇上衝擊，那幢沙堡壘便會整個瓦解。

過往談戀愛時，對方那麼毛病可能一直存在，只是我們選擇包容、視而不見，還催眠自己每個人都有優缺，何必將對方的缺點放大。時間久了，一切都變成習慣，又覺得既然都走了這麼多年，不好意思再耽誤對方的青春，於是便順理成章地結婚。到一切塵埃落定，不再是憑一聲「分手」就能劃清界線的時候，才想起原來長期包容一個人真的太屈就。

閃婚有閃婚的危機，但愛情長跑也不能保證甚麼，比起往後數十年相伴，三五七年都是小數目。先別說婚前已有潛在問題，就算談戀愛時一切順景，婚後亦可能隨著一些小改變而漸行漸遠。我們一直自以為很了解對方，但當你察覺到關係變化時，可能已經錯過了溝通的機會，無法再繼續好好相處。

為甚麼這個年頭特別多人閃電離婚？因為他們看到了前人的結局，多忍幾年又如何？勉強湊合，未必挽救到婚姻，到頭來只是浪費大家的寶貴時間。尤其想到大家曾經同步成長、同步向目標邁進，但原來這麼多年的相伴都是徒然的。再不走，傷害只會愈發加深，不如就趁未完全腐壞之前，給這段關係留下最後的尊嚴。

說到底，一旦不愛，頭腦便開始清醒。正如G反思的那句「下半生就要這麼過嗎？」，會這樣發問的人，心中早已有答案。趕快切割清楚，用最快速度重投單身市場才是上策。







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