30出頭又怎樣？重新審視家庭、愛情、事業和人際關係，是30歲的重要課題

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稍早前，DIVA編輯小姐告訴我經濟通即將迎來30歲生辰。真的很巧，30這個歲數在我心裏有個非常特別的意義，身邊每有好友步入30歲，我也會給她們送上同一份小禮物。想一想，不如就趁經濟通的大日子，我們一同來分享這份心意！

老實說，我的30歲並沒有很順遂，當時正因家父病逝，我辭掉了工作留在家裏陪伴母親；整整一年，我都在哀痛莫名和省吃省喝的低氣壓之中度過。可幸的是，我當時找到了這一本書——《31歲又怎樣》，作者是已故的直木獎得主山本文緒女士，吸引我的是這一句：「為了遇見31歲更好的妳而寫」。我問自己，來年真的可以變好嗎？

我，31歲。

還在猶豫自己究竟是「只有31歲」，還是「已經31歲」。

明明知道「該成熟一點」、「該找個穩定的工作」、「感情也該定下來了」。

可是我一點也不想做決定，31歲又怎樣？

讀到這段簡介，也讓我原地呆住。的確，世界逼使我們成長，到某個歲數若沒有穩定的工作和戀情，人就不淡定了。書裏記載了31個發生於31歲的故事，當中包含了戀愛、工作、婚姻、外遇、家庭、人事，穿插於不同情緒和心理狀態，例如幸福、逃避、妒忌、害怕、無奈等等。當我們以為自己「只有31歲」，似乎尚有任性的資格，旁人卻提醒你「已經31歲」，做任何事情都不可再如此莽撞。

我尤其喜歡書裏一個名為《孤僻》的故事。在大企業上班的31歲女子，每日逼不得己要跟同事打交道，但性格愈來愈孤僻的她寧願戴上耳塞工作，甚至推卻所有無謂的社交，決心斬斷與她無關的一切。

「不喜歡就不喜歡，我從來不曾祈求別人的諒解，我也不是靠大家生活。我只在覺得好笑的時候發笑。想到這個世界這麼簡單，我笑得合不攏嘴。」

是你的寫照嗎？小時候不敢離群，彷彿有同伴才有安全感；到某個年紀，我們竟然開始有了社交潔癖，漸漸想從不必要的人際關係之中抽離。話雖如此，到圈子愈縮愈小，我們心底裏還是有一點不安，反問自己是不是太過孤僻，這樣下去都怕要變成孤獨老人了。

也許《孤僻》只想讓我們反思隨心做自己的可能性，不管你懂或不懂。

《三十一歲》是非常貼題的一個故事。男生的爸爸於49歲時第三度結婚，與先前兩次同樣，娶的女人剛好都是31歲，他問老爸這是故意還是巧合？「你們不覺得三十出頭的女人很棒嗎？漸漸有了主見，做事也果斷，這個年紀既可以重新開始，也可以站在起點上。」老爸真有見地。

人們總說「30歲後時間溜得特別快」，雖然偏離科學，但某程度上我也頗同意這個說法。當我們想做的事情特別多，自然覺得時間不夠用，連同累積而來的閱歷、自信也會讓人閃閃發亮。

無論30歲過得順不順遂，我們也有權利去盼望遇見更好的自己。

31個故事，難以逐一分享，所以我才喜歡把這本書作為朋友們30歲的小禮物，願經濟通和讀者們都能擁有充實難忘的一年。







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