郭晉安歐倩怡離婚：女方玩交友App只當社會實驗？沒有跟人交心的準備，只會不斷嚇怕對象

加入最愛專欄 收藏文章

最近，一位剛宣布離婚的息影女藝人接受了某網絡頻道的訪問，竟因此而遭受到一些批評。不意外地，她提及了與同為藝人的前夫過去所發生過的不快事件。孰是孰非，接收單方面的訊息顯然會對另一方構成不公平，我還是不在此贅。

整個訪談中，我覺得比較有趣的部份，是談及她開始使用交友程式的所見所聞。這讓我深深感覺到，即使只把它當成消遣，但玩交友程式，還是該要具備玩交友程式的禮儀。

「女人真係唔好讀太多書呀……」她說笑道。這一句話驟聽起來，真的會令人感到無言。其後她補充，那是因為她曾經在自我介紹一欄中詳列自己的學歷，結果發現男士們會因此而被嚇怕。看到這裏，我失笑了，她是弄錯了交友平台和LinkedIn的用途嗎？

還好後來她領略到，原來自己只需要簡單說明的喜好和專長等等就足夠，同時也發現運動型女生一般較受歡迎。事實上，在交友層面，大家不會太在意對方的學歷，過分標榜自己的知識水平，只會讓人覺得很難靠近。是真的被高學歷嚇怕嗎？大概並不是，而是感覺這個人的著眼點太過無趣，甚至連填寫自我介紹也好像捉錯用神。我跟你風花雪月，你卻似乎只想學術交流；即使對方資歷背景相近，對你亦提不起興趣。相反，輕輕鬆鬆做運動，讓人感覺開朗正面的女生，相處起來必然有趣舒服得多。

她又提到，約會男士的時候，會刻意在一小時之前更改見面地點，以試探對方虛實。呃…… 真有這個必要嗎？對方願意配合，就等於是個好人；配合不到，就代表他不好？有時候，我覺得對待別人應該公平一點，如果我被通知更改約會地點，但事後發現對方的意圖只不過是試探我，那麼，在我的眼中，你也不會是個好人。

想知道對方是否有誠意、風度，其實尚有千百個方法，但用更改見面地點來試探對方，又能看起甚麼花樣來。除了你一個人覺得有趣之外，根本毫無意義。

交友程式其中一個重要禮儀，大概就是不要「耍人」吧！就如她自己亦提及到，有位俊男約了她兩次最後都爽約；為甚麼大家愈來愈怕在交友平台付出真心，就是因為有無數玩家在「耍人」和「被耍」。再加上飯托、美容騙局等入侵，令大家都無法安心信任別人，讓這個地方淪為遊樂場。

即使她把交友程式說成「只是實驗性質」、「用來鍛鍊交際手腕」，但她也不諱言遇上合適的人還是可以嘗試發展。怕被傷害是人之常情，但想收穫真心，首先你亦要有跟人交心的準備，否則大家也只是在浪費對方的時間。

別人要怎麼做，我們無法控制得到，但如果大家從自身出發，認真看待交友這回事，那麼我們碰上合適對象的機率自然也會增高。

步入中年，我同意她為自己而活的決定，但在自我調整的路上，最重要的是坦然面對自己的內心。別再為耍小聰明而沾沾自喜了，活到這把年紀，我們需要的是大智慧。







【免費講座】陸叔《2024 投資心法·養生之道》講座► ►火速報名