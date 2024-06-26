浪女之亂：她以搶人男友為樂，一手爛牌依然沾沾自喜？換來卻只有病毒般的污名！

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娛樂圈是個特別的產業，無論你將一個藝人怎麼分類，是實力派或偶像派，亦不免涉及到形象和人設。他是時尚達人、好爸爸、戇男；她是文青女神、小野貓、癡女…… 不求一鳴驚人，只望鮮明突出，好歹讓人家對你有個記憶點。

上星期討論度最高的話題，是男偶像交了一個三觀不正的新女友，並引發了出軌疑雲，令其長情暖男的人設一下子崩壞。有出軌嘛？自從新生代發明了「pre拍拖」後，「正式開始交往」這條界線便變得很模糊了。沒有實據的，先擱著不管，畢竟他需要交代的人，就只有那位前度而已。

可怕的是，新女友那堆被逐點洩露的IG截圖，卻是實實在在地衝擊我們的道德底線。

事件從她被網友發現秘密出現於粉絲聚會開始，「有心人」見她喜歡曝光，於是亮出一堆她昔日上截於Instagram的密友限動截圖。內容由起初性感獨照及鋼管舞片段，變成後來一些言論大膽，聲稱很會引勾男人、見一個愛一個、同時處於多段三角戀、同情對方的正印女友，玩厭了會向她告密等等。

是怎麼一樣心態？大概是想跟密友分享自己的新戀情吧！一段、兩段，還嫌不夠，只因他們都有正牌女友，不能隨傳隨到，所以有需要多找第三個秘密情人來填補空隙。再來，就是炫耀自己有玩弄男人的本事，好像世上眾生都為她神魂顛倒。她甚至將自己與偶像男友談情的對話框都發布到密友圈，卻絲毫沒考慮過這些言論會為男友的幕前事業帶來多大的破壞力。

是這個世界出了亂子嗎？怎麼有人會把自己的劣行當成豐功偉績來炫耀，彷彿被有女友的男人追求全因她比正印優勝；而能夠成功誘惑別人的男友，等於就連好男人都為她而破戒。她壓根兒沒想過自己在這些情人眼中，可能也只不過是一件玩具。

比較深刻的一些評論，是怕男方會被濫交的女友影響而染上暗病。女人啊！你到底經歷過甚麼，才生出這種扭曲的思想行為，以至讓人把你的情史直接聯想到病毒。三十歲不到，你自以為有玩家的本錢，卻沒想到世人眼中的自己只是喜歡被渣男撿便宜的下等貨色。

而為甚麼這些密友限動會曝光？大家估計是密友名單當中有人看不過眼，於是將截圖傳給他人聊聊八卦，意外地將醜聞傳檔。這裏掀起了另一個疑問：你眼中的密友，真是你的密友嗎？對方眼中的這個綠圈，不過是笑話的來源。抑或，其實你也沒把他們當成密友，那一連串舉動，只是想誇顯自己的魅力，順道向一眾凡人耀武揚威？

香港人很善忘，下星期大概已再沒人討論這宗醜聞。但男方被破壞了的形象，不知何年何月才能修補過來。很想告誡所有人，我們的聲譬、身體、情感都很珍貴，你做過甚麼、選擇甚麼，統統有其代價。被你搶走的男人，都好不到哪裏去，而好男人卻不會看得上你，難得你一手爛牌依然沾沾自喜，妙哉！

凡走過必留下痕跡，因果如是，網絡亦如是；恭喜你，你如願成名了，在一片狼藉之下。







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