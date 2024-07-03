從MBTI看愛情！I人E人該怎樣磨合？利用16型人格，建立和而不同的親密關係

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「你的MBTI是甚麼？我是INFP，你呢？」

雖然這個16型人格分析並不是新鮮事，但近來真的被問得太多，漸漸也會想，這是不是除了星座以外，大家最容易理解對方真實面向的途徑。如果你還未認識MBTI，就讓我在這裡簡單介紹一下吧！

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）是由能量態度（外向型 E / 內向型 I）、資訊思維（實感型 S / 直覺型 N）、判斷思維（思考型 T / 情感型 F），與及反應態度（判斷型 J / 感知型 P）共4個類別所組成。透過測試，能夠把我們的個性區分為16種類型。每個組合都有其鮮明的獨特性，建議你們可以先進行網上簡易測試作初步了解。

聽說現時很多國外機構在招聘時都要求求職者填上自己的MBTI，看看他們的個性是否能配合職位所需。當然，也有人會把MBTI套用於愛情關係，網路上隨時可以找到一大堆分析，例如哪個性格比較難追、哪個較戀愛腦、哪個較黏人等等。然而在一段關係上，我們誰不是先覺得投緣，再看看發展的可能性，可不能將招聘一樣，只歡迎某幾種個性的人對自己展開追求。

初步認識一個人，比較容易判斷到的，大概只有猜出對方是I人或E人而已。

I人就比較內向嗎？在這裡Introverted與Extraverted並非單純地形容性格內向或外向，而是在說明獲取能量的渠道，I人傾向從自身得到能量，E人卻是喜歡從外在例如朋友身上充電。放諸於愛情，I人相對需要多一點私人時間和空間，而E人則比較黏人，就算不跟伴侶膩在一起，也會想找朋友聚一聚。對I人來說，起初可能會被E人的熱情感染，相處下來，I人會希望從E人身上得到足夠的安全感，否則對方身邊總是一大堆朋友，會讓I人感到地位不穩。

而E人起初或會被I人的清冷吸引，後來會不會變成相處過於平淡，或是溝通困難？則要看兩個人怎樣磨合了。說到底，是I或E也好，給予對方適切的空間而不失安全感，永遠都是最重要的。

至於感性的F人與思考型的T人，就如許多典型感情問題所在。感性的人難過了，他們需要的是認同、安慰和一個深情擁抱，偏偏T的著眼點可能會放在「是甚麼引起你不快樂」、「問題在哪裡」與及「下次怎樣避免」。

情況跟S人和N人也有點類似，當N理解事物多以第六感和直覺為先，希望與所愛的人心靈契合，而S人卻著眼於實際情況，會較重視外在條件因素。你以為足夠的愛可以化解所有問題嗎？對不起，生活尚有太多實質問題未解決，我要計算清楚彼此之間的可行性。然而，換個角度，S和N也許是一個很好的互補，S的理性可以制衡N的浪漫主義，S從中也能感受到愛情該有的溫度。

J人和P人又是甚麼？可以想像J是目標為本的人，想表白、想分手，心裡都有清晰的判斷和計劃；而P則易受情感影響，寧願順著當刻的感覺走。J可能會對P的隨性無所適從，但有時候J的過份堅持，也會對關係造成傷害。

與其說，16型人格方便我們配對，不如說，這是一個很好的參考，讓我們更容易站在對方的角度去理解事物。也許我們要找的，從來不是一個相近相似的對象，而是一個願意接納彼此和而不同，喜歡與對方透過磨合而共生的人。











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