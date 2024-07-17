第三者變正印，真實相處卻不似預期！拆散對方家庭，到頭來釀成三敗俱傷的局面？

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M決定離婚了，靜悄悄地。

回想起她認識這男人時，他其實是別人的丈夫。偏偏，她從男人的眼神裏看出一絲異樣的情感，經過一輪試探、曖昧，兩人最後展開了長達6年的不倫關係。

「剛開始的時候，我並不是很認真，他是誰的丈夫我根本不在意，也從沒意圖要把人搶過來。直至被他妻子發現後，那女人的氣焰倒令我想狠狠擊倒她……」M仍然咬牙切齒。

那時候的M不過是個初出茅蘆的大學畢業生，男人的元配妻子則是一間中小企的部門主管，日常工作很忙，才令夫妻感情逐漸疏離。「交往了一年左右，有日那女人忽然出現在我公司樓下，趁我下班時跑過來摑我一巴掌，叫我不要再纏住她的丈夫。被打的當下，我的確想過一切都該完了，但她那副嘴臉卻完全挑起了我的勝負慾。」

哭著跟男人說被他妻子掌摑，可憐的樣子令本來打算提分手的他放心不下，拉拉扯扯、左瞞右騙，又多捱了數年。男人沒有說謊，他跟妻子的確沒甚麼感情可言，但他們兩親家關係很好，家裏所有大小事情妻子都打理得很妥貼，而且孩子還小，他實在沒法子開口談離婚。而妻子當然知道丈夫與M仍然繼續糾纏著，她曾做過很多打擊M的事情，例如傳告密電郵到M任職的公司、在M的社交帳戶留言罵她、請家翁家姑逼令丈夫斬斷孽緣，然而就算丈夫表面上回歸正途，但相隔沒多久，還是會發現他又再一次暗地裏與M來往。

她與她的惡鬥，最後由元配選擇退出而終結。從夫婦正底離婚到再娶M，滿以為一切都必成定局，誰知道轉正後的相處才是二人的最大難關。

「以前他從來不會留在我家過夜，那時我們很珍惜共處的每分每秒，但同住之後，他下班回來不是躺在沙發看電視，就是回房間打遊戲機，我下班後趕回家煮飯，他吃完就撒下不管，剩我一個人洗碗和打理家務。我抱怨過，但他說自己一直也是這樣子，前妻從不為難他。後來就算他勉強幫忙，那副樣子也是不情不願的。」

再來就是不受夫家認同，整個家族都知道M是個不光彩的勝利者，那些眉目、那些態度，明顯要M不好受。離婚的導火線，是丈夫連僅餘的年假都想拿來陪伴前妻跟孩子去旅行，當刻M才發現，就算結了婚，她仍然是局外人。

M提出離婚，輪到男人抓狂了，他為她背負渣男的罪名，為她拋妻棄子，怎麼如願成婚之後卻又要離開他？

「我真的做錯了，我一直堅持爭下去，可能只為吞不下被掌摑那口氣而已。轉正之後，我才發現他的前妻比我強大得多，她把整個家打理得井井有條，我卻連愛過的男人都開始看不順眼。有一刻，我忽然很想念當小三的日子，不能完全擁有對方，我們更懂珍惜彼此。那段時間很輕鬆，只要轟轟烈烈愛一場，就算失去也無悔；但結婚之後，現實生活反而不及想像中美好，原來他的睡相很醜，原來他有很多壞習慣，又或者歸根究底，我並不是真的很愛他。」

她花六年拆散別人的家，到頭來卻以「彼此並不適合」作結。這種三敗俱傷的局面，是婚外情之中最常見的。







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