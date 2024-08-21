如何面對新戀情的磨合期？守好底線和原則，才能拿捏好關係的平衡點

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H談起她新交往的男友：「他不喜歡我跟我的老朋友關係太密切。」

說的是認識了十多年的異性朋友，一個她幾乎把對方當成親兄的已婚男子。抹去性別，這位老兄壓根兒就是閨蜜般的存在。

H的男友要她將心比己，說她大概也不會希望自己的男友半夜還跟異性喝酒談天，甚麼多年好友根本不是理由，「他跟我一起後便沒再單獨與女性朋友見面，還說談戀愛時懂得與異性保持距離是基本尊重……」H說。

我想，H男友的自覺性，或許是大部份女人夢寐以求的東西。只是，尚有小部份如我和H，會認為愛情和友情的比重，值得公平看待。

這兒衍生出三個問題：和異性朋友相處、伴侶間的信任，以及新戀情的磨合。

三個問題既是獨立存在，同時也互相牽引。對彼此有信心，按理便不會介意對方身邊的異性朋友；而戀情剛萌芽，正處於磨合期的伴侶，欠缺信任基礎就等於要犧牲多年友情？而你有保持距離的自覺，即使我認為非必要，但我也要改變自己來妥協配合嗎？

當然，我們每個人的身份既是某人的伴侶，同時也必然是別人的朋友；即使你從沒控制伴侶要他疏遠異性朋友，但卻阻止不了被朋友的伴侶禁絕友情往來。深厚友誼敵不過新戀情算可惜嗎？站在朋友立場，的確很可惜，然而另一方面，亦是你這老朋友的選擇。畢竟「牛唔飲水唔撳得牛頭低」，對吧！

愛情面前，友情總是被犧牲，雖然我不喜歡這種說法，但亦無可奈何地接受命運。

而信任這回事則更簡單。信任你的人，就算明明被你騙過，仍然會相信你願意改過自身；不相信你的人，即使你一向行為良好，也會懷疑你只是很懂得瞞。然而，是不是信任伴侶，就代表可以接受對方跟異性朋友來往密切？你會發現，有些取態根本與信任無關；他是純粹的不喜歡，不喜歡就是不喜歡，與認識了多久、友情有多深厚毫不相干。明白了這點，便知道無論朋友之間多麼純淨清白，都不能淡化一個人的佔有慾。

一段戀情的磨合期，就是要將這些令對方不適的東西割捨，不能完全割捨的，就去取一個讓雙方都感覺良好的平衡點。然而，最壞的情況，就是一方為了息事寧人而勉強妥協。我們也許都試過，為了平穩發展而順從對方，如《六國論》所說的「今日割五城，明日割十城，然後得一夕安寢」。

磨合期的溝通，很容易將一段平起平坐的關係分裂成強勢和弱勢，這並不是看誰愛誰比較多，而是看誰懂得堅持，寧願分手也不想將就。一旦妥協，強勢一方不會因為感激你願意自我犧牲而放下執著；更常見的是，養大了獅子的胃口，他要求的只會更多。

最後回望，這段你放棄了很多東西換來的愛情，快樂嗎？值得嗎？

趁還未太遲，守好你的底線和原則，才能拿捏好這段關係的平衡點。







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