那些年最常犯的錯：分不清愛情和友情的界線！從密友升格為戀人，最後能無痛收場嗎？

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九月了，新學年又開始！雖然離開校園已有一段相當長的日子，但每到九月，我還是會很想念學生年代的……戀情。

雖說學生的責任是要把書讀好，但友情和愛情也是成長期的養份，如何溝通、如何相處其實亦需要好好學習。畢竟，初戀就只有一次，我們誰不是胡裏胡塗地開始，然後又胡裏胡塗地結束。失戀了，成長了，抹乾眼淚，再為下一段關係做好準備。

回想起來，那些年最常犯的錯誤是甚麼？大概就是把友情誤當成愛情，或是把愛情當成友情吧！

記得第一次察覺自己喜歡上某人的感覺嗎？印象中，他是一個很會搭訕的人，漸漸熟絡後，順理成章地整天混在同一圈子裏玩耍，後來不知怎的，會開始對這個人特別在意，直至所有情緒也被他牽引著，才明白到……啊！原來這就是所謂的「喜歡」了。說起來好像正常不過？但事實上，總有些人會因為朋友之間太親密而產生愛情錯覺，加上外圍很多聲音說你們很相襯，也就讓你們更加深信不能錯過彼此。

然而，有時升格為戀人，反而不懂得怎樣相處。

以前無所不談的兩人，但變成情侶後，才發現有些東西說過了頭會惹惱對方，又有些事情因為怕對方擔心而選擇不說，累積起來的心事，變得愈來愈沉重；久而久之，你或會開始懷念，朋友階段那個毫無保留、能夠替彼此分憂的你們。

當然，許多情侶的起步點都是朋友，但最後你會發現，有些人其實只應該安坐於朋友位置。回想起來，有些換成戀人身份的朋友，就算靠得很近，就算達到臉頰泛紅的程度，好像仍然缺少了心動的感覺。是不夠投入嗎？我也很想投入，卻又無能為力，這一點點喜歡原來並不足以支撐一段愛情。

如果可以，寧願大家從來沒有開始過，那就不用怕提分手會傷害對方，起碼跟這個人仍然可以繼續做朋友，而不是尷尬又疏離的舊情人。長大後，成年人的世界還是會有「Friend With Benefit」的特殊關係，但能夠無痛收場的，仍然是少之又少。

可以避免嗎？困惑在於，我們有時又會把愛情當成友情，明明可以發展，卻太害怕有日分手後不相往還，才忍痛將關係封印在友誼層面。

那時候我們的確以為友情是一輩子的，長大後才知道，即使沒有漸行漸遠，彼此的伴侶亦未必接納另一半身邊有位知己密友，不相信男女之間有所謂的純友誼。心虛了嗎？確實不是純友誼……這個人就是因為非常非常珍惜，才會一直小心翼翼，不敢造次。而你不知的是，對方可能一直在等你表白，最後等到心都死了，才接受現實開始與別人發展。

愛情和友情的界線，到底在哪裏？如果最終結局都是散失，你會鼓起勇氣行前一步，抑或停在朋友位置，讓兩人的心事永遠留白？

無論你如何抉擇，但願你記憶中的青蔥歲月仍然是甜甜的。







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