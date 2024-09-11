結婚是愛情的終點站？拍拖廿年履行不婚主義，關係比婚姻來得更牢固！

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數數手上的囍帖，在手機行事曆逐一記下日程，今個婚嫁旺季一如過往般熱鬧。朋友當中，也有好幾位反其道而行，甚至有一位與男友穩定交往逾二十年，但至今仍無意結婚。

「身邊的聲音都很擾人，他們先是背後談論我為何未婚，會聯想到男方是有婦之夫而我是小三，後來知道我們同居，便直接問我怎麼不結婚，起初我會如實回答『我覺得暫時沒有結婚的必要』，他們會再追問是不是關係有暗湧。當我答『沒有啊！我們很好』，又激發了他們的好奇心，繼續窮追猛打，問我既然那麼好為何不結婚。拜託！沒聽懂嗎？我不就說了暫時沒有結婚的必要嘛……」C大概是被逼瘋了。

我懂我懂，我也是這種惹人關注的類型，但我倒清楚這類人的心態多是出於八卦，而並非真正關心。

「他們會搬出很多大道理，例如有丈夫孩子的人生才圓滿、傳宗接代是女人的天職等等，也會懷疑我想騎牛搵馬，或者曾經受過感情重創所以抗拒婚姻。要不然就是認定男友不想娶我，可憐我還要編一堆爛藉口維護他的形象。而有一些則苦口婆心勸我及早結婚，否則情變時得不到任何保障。老一輩的，就愛說這樣名不正，言不順跟男人同居很『蝕底』，我差點沒忍住告訴老人家，房貸他付清了，水電煤、生活費也由他包辦，哪個更蝕底？」

「曾經有位朋友以學者口脗對我說『研究指出婚姻關係比談戀愛牢固得多』，我笑了，你知道現時的離婚率有多高嗎？沒離婚的，當中又有多少關係早已名存實亡？偏偏當我說我拍拖也很美滿，他們卻不肯相信，非要我用結婚去證明自己幸福不可。事實上，我並非百分百的不婚主義，只是覺得既然沒打算生小孩，那待到有需要簽法定文件時再去辦就好了，反正除了少一張婚書外，我們的生活根本與夫妻無異。」

的而且確，這世上並不是每個人都憧憬婚姻，有人喜歡塵埃落定的歸屬感，也有人只求同樣不受世俗束縛的靈魂伴侶。大家旨在找一個人共同經營一種適合他們的生活方式，外人犯不著去規勸對方歸順於某個類別。

而不婚生活的背後，人們早就清楚風險所在，既然你理解不了對方的想法，也根本不必為他人瞎操心。

要說婚姻比較牢固的原因，其中之一不過是因為結婚和離婚的成本很高，由籌備到實行，以至正式離婚前要先經歷分居，過後還要平分財產和按時給付贍養費，時間和金錢的代價實在不輕。有小孩的話，事情就更複雜，有些人為了孩子，不能忍也得忍，勉強維持表面和諧，然後在這段垂危婚姻以外「各自覓食」，他們不是不想離婚，而是無可奈何地等待著逃生契機。

「我們相戀這廿多年以來，已見證過許多朋友結婚、生育、離婚、再婚、再次離婚。誰說我們沒承諾就沒將來？他們發過誓又如何，結果還不是失敗收場？」C說。

談戀愛無疑是可以很兒戲，說來便來，說走就走，一句分手便中斷聯繫。然而，有否想過，在這種沒有包袱、任何一方都能隨時重獲自由的關係中，自願為你停留下來的人，才是最難能可貴，最值得珍惜。

結婚與否，無損真愛的純粹。







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