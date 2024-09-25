愛是恒久忍耐？遇上脾氣壞的另一半，精神內耗也是在所難免！

加入最愛專欄 收藏文章

G小姐婚禮在即，我獲邀成為姊妹團的其中一份子。

G早跟我報備，她與她的表妹從小有個口頭承諾，就是結婚時要讓對方當上伴娘，「我推不了，可以的話你盡量從中協調吧！」 嗯……？空氣中怎麼突然有股「中伏」的味道？

按G所形容，跟表妹溝通需要一點點技巧，「我表妹很火爆，我怕接新娘玩小遊戲時她會失控。」有這麼嚴重嗎？「她每段關係都很短命，她其中一位前度是我未婚夫介紹的，分手後她有點遷怒於我們，而男方則流露出一種劫後餘生的釋然。人愈大，她的個性就愈偏執，當知道我要結婚，她嘴裡雖然說著恭喜，但表情卻是看得出的低氣壓。」

這次當姊妹團也果真是大開眼界。G一向喜歡玫瑰粉紅，我們早就預計了姊妹裙子的色樣是按她的喜好而定。誰知道，表妹說她討厭粉紅色，嫌太納悶、太土氣，要我們改穿她喜歡的紫藍。她甚至說自己的伴娘裙款理應跟其他姊妹不一樣，硬要把裙子改成前短後長的露腿款式。還好，最後G一錘定音，顏色可以妥協，但裙款的一致性不能讓步，希望她可以諒解。這一下，我終於看得見表妹那雙會殺人的眼神，在轉瞬間又切換成一副皮笑肉不笑的表情。

親情面前，G對表妹還是很照顧有加；但愛情呢？表妹給人的壓迫感卻是無從忽視，難怪每段感情都未能長久。

許多人誤以為，所有單身的人都只是欠缺愛情運，事實上，當中有一撮人並不缺乏追求者，但當他們好不容易認定一位對象，卻又會因為相處問題而令關係迅速冷卻。

針對性地說，像表妹這種壞脾氣真的會讓人很心累、很氣餒。追求時男方往往比較忍讓，以為那些刁難只是故意為之，旨在考驗他們的真誠和耐性。誰知道，拍拖前的種種不過賽前預習，為了推進劇情她經已稍稍收斂，確立關係以後日復日的磨難才是見真章。以為剛展開戀情好歹會有個蜜月期嗎？有是有的，她沒發飆那天就是你們的蜜月期。

不止於她，許多人以為在伴侶面前可以肆無忌憚地耍性子，卻不知道承載著你的任性妄為，也會造成他的精神內耗。雖說愛你就該要包容你，但他的情緒又有誰來照顧？

為甚麼談戀愛？是純粹想有人疼愛自己嗎？對方可是因為喜歡你，才會想對你好，希望大家能進一步發展，以甜蜜美好的關係抵禦世間一切紛擾。到他成功了，卻沒得到想像中的甜蜜，取而代之是被惱怒、被埋怨；一日不離開，一日都不見盡頭。

像表妹這種狀況，不理解自身問題，只看到對方捨她而去，甚至因此變得過敏、偏執、不信任人，變相令整個行為模式加劇惡化。日後就算給她遇上打不還手、罵不還口的對象，這種高壓生活亦不見得會有多快樂。

一段健康的關係，必然是以笑容來建構。人生在世，當然不會時刻開心愉快，但戀人的存在，就是讓我們能在苦日子當中嚐到點點甜味。放鬆眉頭，接納別人給你的善意，從源頭出發抒解情緒問題，你會發現世界並沒你想像般崩壞。







【與拍賣官看藝術】常玉作品屢創天價，背後其實藏著跌宕起伏的人生► 即睇