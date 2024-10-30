祝你不必勇敢！性小眾不求關注，只想平凡過活，感受社會的善意

加入最愛專欄 收藏文章

剛過去的周末，台灣舉行了同志遊行（PRIDE PARADE）。

別人喜歡哪個性別，生理或心理又屬於哪個性別，明明與我無關；然而，我對於愛情就是莫名地執著，期望每個人都能愛到心底想愛的人，做到內心想做的自己，不用遭受到不必要的打壓和歧視。儘管偶然會與持相反意見的人「討論」得面紅耳赤，但我仍然希望能夠表明自己的立場，站在族群旁邊予以支持。

在Threads任意逛了一圈，找到很多關於他們的有趣故事……

有位太太網購了一條裙子，可惜尺碼太小，她本人穿不下，於是這條裙子便落到了丈夫身上。你沒看錯，丈夫屬於生理男，心理女，日常會作女裝打扮，而他喜歡的也是女生。由於兩夫妻都是髮型師，經過妝造，幾乎沒人會看得出這位美女 (aka丈夫) 其實是男兒身。走在街上，他們無疑是一對女同性戀伴侶，但事實上，他們已誕下了兩名子女。這樣的關係，到底是同性戀抑或異性戀？我想，他們會說，他們的愛情不需要別人來定義。

世界很大，愛情不一定以我們認知的模樣出現，但無論你接受與否，愛就是愛，你永遠無法改變愛的本質。

另一位喜歡作男生打扮的女同性戀者說，她在路上看到一對父女，小女孩想跟她問好，在旁的父親就輕聲問女生：「該稱呼你哥哥還是姊姊？」，「都可以」女生也沒忸怩。她想了一想，慣常別人跟她說話都會直接用女性的稱謂，但這位父親大概是尊重她的感受，才會先詢問她的意願。女生很感激這位父親的貼心，而對於小女孩來說，這亦是一種接納多元文化的身教。

別以為台灣通過了同性戀婚姻法，就等於當地人對於同性戀的接受程度很高。曾經看過一對男男情侶說，他們來香港旅行時，才發現香港普遍不會對男男牽手有太大的歧視，相反他們在台灣本土反而更加忌諱。慚愧了！我們香港人真的那麼開明嗎？才不，香港人大概是習慣冷漠，只要不妨礙他生活、不影響他的利益，任你嫁給餐枱也好，椅子也罷，他們都不會浪費時間去給予多餘的反應。

我從討論區看過一個帖文，有網民說他對同性戀的厭惡，是源於社會逼他接納同性戀，否則就會被標籤為「恐同」。想一想，這是個有趣的邏輯問題，而前提是，你該認為「恐同」是個負面標籤吧！同性戀呢？如果在你眼中是正面的話，大概也不覺得是被逼接納，對不對？當你連一個「恐同」標籤都受不了，請想想你是性小眾的一員，你的日子將要怎麼過？

我看到遊行隊伍當中有這樣一句口號：「祝你不必勇敢」。

這就是為甚麼他們需要站出來的理由。性小眾在現今社會依然是一個議題，依然無法享用作為普通市民應有的權利。他們被宗教視為被魔鬼控制的人，也被指責是古怪病毒的根源。

承認自己是性小眾，確實需要很大很大的勇氣，鼓勵他們勇敢爭取、勇敢做自己，還不如期望社會大眾對他們公平一些，讓他們不必勇敢，不必留在同溫層，也可以感受到宇宙對他們釋出的善意。







第九屆「傳媒轉型大獎」請投etnet經濟通一票！► 立即行動