自我感覺良好的Babyface？自信能為你帶來愛情入場券，卻不會變出通行證

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近日有位男士疑似被內地婚姻中介公司騙財，他接受了一家電視台的專訪，將案發過程公開。怎麼上當？沒有人關心，因為焦點全都落在他所提及的配對要求上。當中最「耐人尋味」的，是女方外表需達7分以上，這是基於他對自己天生一副娃娃臉頗具信心，認為即使相親亦必然大有市場。

從客觀角度看，他的外表與他的要求並不對等，自然也惹來觀眾對「Babyface」一詞的訕笑。後來，網民發現他原來是一名Youtuber，也開始藉著求親一事與他人展開一些合作計劃。彷彿要告訴你，人長得帥不帥沒關係，懂得把握機會製造話題，提高知名度，增加收入來源，才是重中之中。

他的真正動機是甚麼，當然只有他本人才知道。但人類是視覺動物，喜歡美麗的東西，卻是無可厚非；畢竟任何人也有提出要求的權利，至於有沒有人前來滿足你，決定權則不在你掌握之內。

有時候，我們會好奇某些人的自信心，到底是從哪裏來？

原來，心理學上有一個字眼專門形容這種狀態──Illusory Superiority，中文被譯作虛幻優越感。簡單來說，這些人往往沉迷在「自我感覺良好」的虛幻當中，沒察覺不到自己的不足，無法做出合付現實的判斷。所以，每年我們總會看見一些不怎麼漂亮的人參加選美、實力不怎麼高的人向權威人士下戰書、智慧不怎麼出眾的人嫌棄持相反意見的人愚蠢。

當自視過高，錯判形勢，許多事情便會出岔子，被現實狠狠教訓、出醜人前是尋常事。有時候，我們會想向對方作出善意提醒，去提升實力值也好，去調整期望值也好，別讓兩者偏差太遠就對了。

就如觀眾心裏也許會看不過眼，很想給娃娃臉的主人當頭捧喝，叫他去找5分以下的對象似乎更合理......

偏偏，愛情的本質太特殊，它不像知識一樣對錯分明，也不像考試般有標準答案。外貌平凡的男士在整個市場上或許不比俊男吃香，但總有美女會怕俊男花心，以為平凡男身邊就沒那麼多誘惑。同樣地，有些女人怕丈夫太聰明會管不住，反而找個戇直的便可以把他吃死死。俗語有云：「百貨應百客」，只要人口基數夠大，娃娃臉的主人還是有機會找到顏值7分以上的女友。

比起工作或待人處事，或許愛情是最能承受一個人的Illusory Superiority，它會叫你把伴侶的自戀看成玩笑，把一身膩肉當成軟綿綿的抱枕，把頭腦不靈活變成可愛賣萌，完全是真愛無誤。當然，感情淡了，濾鏡也會隨之消失，那些曾經被視為優點的特質，原來並沒想像中吸引，一不小心甚至會被它反噬。

說到底，長久相處，總不能只靠吹噓自己的優點，沒內在美承托的外殻，最終還是會慢慢崩塌。就算娃娃臉真的能為你帶來「入場券」，也絕對不會變出一張「通行證」。

早日從虛幻中甦醒過來，做個有自知之明、知所進退的人，會比空有一股莫名自信來得吸引。







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