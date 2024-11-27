何謂「適婚年齡」？生理、法律、經濟上各有不同定義！遇見對的人，就是你的適婚年齡

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在網路上看到一個有關適婚年齡的梗——

理想的結婚年齡是幾歲？

「生理上來說是15歲，法律上來說是16歲 (香港／須父母同意)，社會上來說是26歲，文化上來說是30歲，經濟上來說是35歲，邏輯上來說是沒有。」

去看留言，我笑了！大家似乎相當有共鳴，甚至覺得經濟上那個數字可以再稍稍推遲。而邏輯上嘛……也沒差，人愈理性，愈不想受任何人事物束縛。

想想舊年代，人們確實是順應著生理變化而活，稚氣才剛褪去一半便結婚產子，那時候社會需要勞動人口，一家十餘口是常態。盲婚啞嫁，好與不好也要相守一輩子。就算婚姻不如意，也不會有離婚這個選項，你能做的，只有含淚忍受。

進化成自由戀愛的這些年，大家對婚姻二字雖有不同詮釋，但心理上還是離不開「害怕」。怕沒人娶、怕嫁錯郎、怕被責任束縛、怕經濟負擔太大、怕婚後關係生變…… 還未結婚，便已先預計大家有可能走到離婚那一步。慢慢地，有些人覺得早婚也無妨，即使婚姻不睦，趁年輕回復單身，或許尚有本錢另覓好對象。

「婚姻是一座圍城，城外的人想進去，城裏的人想出來。」錢鐘書寫在《圍城》裏的這一句，相信大家並不陌生。話雖如此，仍然有很多人剛在圍城裏逃出，便已急不及待想返回城內。

根據政府統計，每年結婚的總人口當中，約有逾3成半以上屬於再婚，這意味著有1/3重獲新生的勇士，自願再一次受困。當然，婚姻組成結構裏最重要的元素是人，人不對，連帶所有東西變歪。汲取過經驗，下次選的對象理應比較靠譜，再婚的話，大概也不會比上一段關係更糟了吧！

但願如此。

事實是，香港與其他已發展國家同樣，遲婚、不婚的趨勢有增無減。按統計處資料顯示，女性初婚的年齡從1991年的26.2歲至去年的30.9歲，而男性則是由29.1上升至32.5歲。而25至64歲的年齡層當中，從未結婚的人數亦是按年增加，女性有595,200人，男性則為615,500人，佔其人口比例中的27%及32%。

這合共過百萬名單身人士當中，有的可能從未遇上過一個談婚論嫁的對象。說到底，我們其實沒有必要被年月捆綁，適合的對象何時出現，適婚年齡也就是從那個時候開始。否則，勉強湊合，與一個不怎麼喜歡的人生活，還不如自己一個更自在。

留言中有人笑說，這年頭75歲結婚就最好，一結婚便白頭到老，既沒有體力外遇，大概也不太會有供養父母跟婆媳糾紛等問題。想當然，亦不用顧慮生男生女和小孩教養等等。

喀……有道理，要是不怕人類滅絕的話！







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