像掛飾一樣被用完即棄！聖誕過後即被飛，是對方送上最後的仁慈嗎？

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K先生有個鮮為人知的秘密，一個不能讓妻兒知道的秘密 — —

他極度討厭聖誕節。

怎麼要討厭聖誕節？當然非關宗教或節日本身的問題，而是每逢這一天，K都會憶起曾經為深愛的女孩花盡心思開羅禮物、悉心布置，開開心心享用過一頓燭光晚餐；他清楚記得那個浪漫的晚上，與及拍得立照片中二人甜膩的笑容。不消數日，他收到了分手短訊，前天還在問除夕哪裏去的人兒，霎眼間消失得無影無蹤。快樂還未及消化，便從天堂直墮地獄，K只覺得自己很像聖誕掛飾，節日過後，用完即棄。

事隔接近十年，K雖已有個幸福的家，但聖誕節對他來說依然是個陰影，「我當然不會跟太太提及聖誕被甩的事，所以每年慶祝時仍然要強裝興奮，但暗地裏卻很擔心快樂過後會有甚麼可怕的事緊接而來。」為何有些人的性格愈來愈容易焦慮敏感？我可以套用K的例子來告訴你，這一切都關乎創傷後遺。

昨日還好端端的，為何女友下一刻就提分手？不問也知，她大概是有了另一個選擇吧！可能對方約了她除夕倒數，盤算過後，還是決定早點把礙事的男友廢掉，好讓自己能夠名正言順以單身姿態投入新戀情，心理上避免了沾上「一腳踏兩船」的污名。

突然想起經常在討論區看到的留言，每次有人訴說遇上很渣的伴侶時，總會收到一堆「還不分手，留著過年嗎？」的回覆。沒錯吧！有些人真的會刻意把伴侶拖到過年，否則分了而又未有新歡承接的話，大時大節豈不是要自己一個人過？

雖說我認識的K並不是渣男，但從「狠女友」當時的操作看來，她顯然並不打算長遠發展，只是K也沒犯上甚麼致命過錯，所以才姑且把人留著過年。不知僥倖還是不幸，K總算安全過渡了甜蜜的聖誕節，新歡始宣告突襲，因而逼使女友在狗急跳牆的狀態下果斷分手，殺K一個措手不及。

我也曾認識過對我說「預計幾個月後就會跟男友分手」的女人，她的立場就像中小企老闆，自稱在大時大節之前解僱裁員太沒人情味，怕良心會痛；實質上，她也只是怕一個人孤獨過節。另一方面，她的心態其實更像小小員工，聖誕禮物、大餐、遊玩全是她今年努力得來的獎勵，當然應該先把這些花紅拿到手再另謀高就。裸辭？既然沒甚麼迫切性，當然是找到新僱主才遞上辭職信吧！

你永遠無法理解那些習慣騎牛搵馬的人，對她們來說，所有人都是正選，但所有人同時亦是備胎。

換個角度想，所有內心的計算、拉扯、掙扎、決定全都由她一手包辦，沒讓你察覺有半點感情怠倦，快樂相處直至最後一刻，何嘗不是好事？從天堂直墮地獄或會叫你一時接受不來，但長期經歷那些愛情波瀾，被折磨到遍體鱗傷才放手，亦不見得比較好過。

世上最愚蠢的事，莫過於用對方的錯來懲罰自己。聖誕節其實有何可怕，與眼前人一同創造更美好的回憶，洗走所有過去的不愉快，不是更明智嗎？







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