姊弟戀、年齡差就不配有幸福嗎？及早認清每段感情，才不至於被幻想和現實的落差擊倒

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大學舊友中，P小姐有張比同齡看上去年輕幾歲的娃娃臉，和她活潑可人的個性正好完美配合。當時我們都笑說，凡是喜歡小可愛類型的男生，必定逃不出P自帶的粉紅閃光。

從中學到大學，P交往過的男友主要都是同學或鄰校的男生，直到工作了數年，竟戀上了到她公司實習的大學生，「他比我小6歲，當時他被派到我的部門，上司吩咐他分擔我的工作，那段日子我們連午膳時也擠在一起，實習期完結了，他便正式表白。我在想，大學生談戀愛哪會長久，沒關係吧！有過短暫快樂好像也不錯，反正外表看來又不太似姊弟戀，所以沒考慮太多便答應了他！」P說。

起初以為會很短命的戀情，最終挺了7年，當時P經已33歲。

「跟他黏在一起的日子真的很快樂，我們去掃街、夾公仔、打機、煲劇等等，完全不用腦袋思考，這樣子無憂無慮地生活，一晃眼便過了多年。直至我30過後，開始想組織家庭，同時亦會擔心將來；但那時候，他才剛滿25歲，向他催婚？有用嗎？」

P也有跟男友談論過，對方承諾會在自己30歲前迎娶她，然而P暗暗覺得，這5年實在太漫長了。

「分手前一兩年，其實我已漸漸察覺到各自的轉變，他變踏實了、成熟了，我知道他是想盡力兌現承諾。但看見別人有家庭、有車、有樓、有事業、有青春，而我卻只是一個默默分擔放產假同事工作量的中層小職員，真不知何時才能跟上她們的步伐。我開始明白何謂『中年危機』，就連我曾經引以為傲的娃娃臉都開始長出細紋了……」

分手的楔子，是去年二人在新年團拜時被P的父母當著親友面前催婚，不省事的長輩甚至揶揄P怎麼要選個小弟弟，似是刻意要令男友沒下台階。飯局過後沒多久，男友決意提出分手，理由是他再承受不起耽誤P的罪名；明明已經很努力了，但因為結婚一事，令兩個人長期處於高壓狀態，看來只有忍痛放手，才能拾回屬於自己的人生價值。

那一刻，P雖然傷心不捨，但同時也舒一口氣，她何嘗沒想過，再這樣下去大家只會互相埋怨，即使最終如願結婚，也未必感覺幸福。他們並不是不愛對方，事實是一到談婚論嫁，那個該死的姊弟戀年齡差便變成了硬傷，相比起勉強撐下去，分手似乎更能減少對彼此的傷害。

是姊弟戀的錯嗎？當然不是，問題在於大家都背負著某些期望，而又無法取得平衡；男友承受著P給的壓力，P承受家人給的壓力，這是他們相戀之初未有預計到的狀況。然而，換個角度，要是他們都沒打算生孩子，沒女性追趕生理時鐘的包袱、沒受被朋輩相繼結婚所影響、沒儲首期置業的經濟壓力、沒計劃大排筵席辦婚禮……沒了這些那些，也許他們仍然可以相愛如昔，但以上所列，有時就算在社會打滾多年的大男人，依然會感到吃力、為難，更莫說他只是個初出茅蘆的男生。

有些問題是潛在的，從相戀那刻便注定陸續浮現，放棄並不代表任何一方犯錯，他們只是敗給幻想和現實的落差。

不止姊弟戀、忘年戀，每段戀愛也可能有其窘厄，只是我們起初視而不見，以為船到橋頭自然直。事實上，世事沒有幾多僥倖，才讓這麼多弱勢關係觸礁沉沒。







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