萬年單身怕收利是，婚姻失敗怕派利是！「雙封利是」除寓意祝福，也象徵著愛情圓滿

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如果我說，「難以適應中式禮節」是我其中一個不婚理由，會太誇張嗎？

的確，小時候過新年，經常被迷信的媽媽指責這樣說不吉利、那樣做冒犯神明，害我對新年只剩下滿滿的童年陰影。長大後，莫說厭倦了每年被親友追問感情狀況，更覺得無論派或收利是對某些人來說總是造成困擾。不婚中女如我，經常被朋友取笑是「呃利是的騙徒」；為了免卻收利是的尷尬，我甚至會刻意走樓梯來躲開相熟鄰居。

對過新年感冒的人，當然不止於我。

今年是R分居後的首個農曆年。疫情初期低調結婚，當時避免群眾聚集所以並沒四出拜年，去年他們才正式以夫妻姿態向雙方親友拜年，誰想到第一次竟然亦是最後一次，早已搬返娘家的R，正猶豫如何向登門拜年的親友解釋。

「我的心情才剛平復，真的不想向他們逐一公告自己的狀況，我大概只能把自己關在房間內，等他們離開了才現身。最煩惱的是，去年還在派利是，真不知道今年該怎麼做，有人說離婚後改派單封，但也有人說大可不派。我在想，對外人或許可以把自己當作從沒結過婚，然而別人給我利是，應該要婉拒吧！尷尬欸……」R說。

沒經歷過，真的不知道他們的苦況，我甚至聽過許多人不好意思探問身邊失婚朋友的意見，寧願從網上討論區參考網友們的做法。當然，怎麼做也好，難免會遇到不省事的親友，惟有提醒自己，「一笑而過」永遠是化解窘境的最好方法。

我有另一位男性朋友的情況比較特殊，他與前妻因性格不合而仳離。由於心靈受創加上為人內斂，所以他遲遲沒向家人交代正在辦離婚手續。還好的是，他和前妻再見亦是朋友，前妻猜到他不知如何向老人家坦白，於是主動提出陪他一起跟家人吃團年飯，然後再順著劇本，初一大清早到前公婆家中拜年。

念舊的前妻對他的家人還是一如既往的好，完全沒讓人看出破綻。

男方花了大半年時間作心理準備，中秋前夕終於跟家人交代自己回復單身。另一方面，仍放不下前妻的他，決定重新把人追回來。經過了兩年時間調整、適應和相處，兩人去年又再次成為情侶。雖然短期內沒有復婚的打算，但他們還是提早在限時動態內報喜，今年將重新派發「雙封利是」，希望收到的親友都能獲得雙倍祝福……

太多習俗，太多解說，讓不少人遺忘了利是本身寓意著吉祥、平安、喜樂。從單身到已婚，已婚到離婚，離婚到再婚或復婚，雙封利是更多了一種圓滿的意義。

人生旅途總是起起落落，這一刻或許糾結於還派不派利是、還收不收利是，也可能為了應付農曆年而令財政壓力百上加斤；然而，屬於你的機遇，說不定就在新一年來臨。明年今日，希望聽到你徹底翻盤的喜訊！

祝 蛇年大吉







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